Bo Fernandes manjkal na mestnem derbiju proti Cityju?

Kot poroča BBC, viri blizu ekipe pravijo, da se bo vrnil za manchestrski derbi proti Cityju, ta bo na sporedu 17. januarja. Če bo res tako, bo manjkal na petih tekmah. V šestih letih, odkar je pri Unitedu, je Bruno Fernandes zaradi poškodbe izpustil le dve tekmi in še eno zaradi bolezni, kar pomeni, da bo njegova trenutna odsotnost daleč najdaljša v času njegovega igranja za klub z Old Trafforda.
"Ni treba posebej poudarjati, koliko nam Bruno pomeni. Vesel sem, da se niso uresničile nekatere bolj črne napovedi glede poškodbe, njegova odsotnost vendarle ne bo tako dolga. Zaenkrat lahko potrdim, da bo manjkal proti Newcastlu," je pred petkovim obračunom v Newcastlu dejal trener Uniteda Ruben Amorim, ki nekaj časa ne more računati na poškodovanega Kobbieja Mainooja in na napadalca Bryana Mbeuma ter Amada Dialloja, slednja igrata na afriškem prvenstvu.
