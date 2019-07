Bo Kampl odslej nastopal kot Nemec?

V pogovoru za nemškiBild je Kevin Kampl razkril želje glede svoje prihodnosti. Dresa slovenske izbrane vrste ne bo oblekel več. "Zdaj, ko sem končal pot v slovenski reprezentanci, je to spet tema. Tukaj sem rojen, tukaj sem odraščal. Tudi pozneje bi rad ostal in živel v Nemčiji. Pa tudi počutim se kot Nemec," je željo po nemškem državljanstvu izrazil osrednji vezist bundesligaša iz Leipziga.

O tem, ali je odločitev o koncu kariere v slovenski reprezentanci dokončna, je 28-kratni reprezentant dejal: "Ostajam pri tem. Dobro sem razmislil in stojim za svojo odločitvijo." Kampl je sicer v slovenskem članskem dresu debitiral oktobra 2012 na tekmi s Ciprom, ko je v igro vstopil namesto Zlatka Dedića. V tem času je 28-letnik dvakrat meril v polno, in sicer proti Albaniji in San Marinu.

Kampl je celotno dosedanjo klubsko kariero preživel v Nemčiji in Avstriji. Zadnji dve sezoni igra zaRB Leipzig, pred tem je v Nemčiji igral še za Bayer Leverkusen, Osnabrück, Greuter Fürth in Borussio Dortmund, pri naših severnih sosedih pa je branil barve Red Bull Salzburga.

