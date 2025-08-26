Bo kdo od četverice nezadovoljnih zvezdnikov zapustil Barco?

V najmočnejših evropskih nogometnih ligah se poletni prestopni rok zaključi prvega septembra. Kot ponavadi, bodo vsekakor tudi letos zadnji dnevi prinesli še nekaj nepričakovanih zvezdniških selitev. Do ene izmed teh bi utegnilo priti v Barceloni, kjer o finančnih težavah čivkajo že ptički.

Blaugrana je po poročanju španskega časnika Marca pritisnila na dva produkta lastne akademije. Prvi je 22-letni napadalni vezist Fermin Lopez, ki je v svoji članski karieri v dresu Barcelone na 89 tekmah sodeloval pri 30 zadetkih in v minuli sezoni pomembno prispeval k osvojitvi prvenstva, pokala in superpokala, bil pa je tudi član zlate španske izbrane vrste na lanskem Euru. Največ interesa zanj je zaenkrat pokazal angleški velikan Chelsea, ki naj bi ponudil 50 milijonov evrov.

Drugi je leto dni mlajši Marc Casado. Obrambni vezist je zaenkrat za Barcelono zaigral 42-krat. V letošnji sezoni sta omenjena španska mladeniča na dveh tekmah zbrala po 45 minut nogometa, vodilne može kluba pa naj bi skrbelo dejstvo, da noben od njiju ne želi zapustiti Barcelone.