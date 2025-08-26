Svetli način
Nogomet

Bo kdo od četverice nezadovoljnih zvezdnikov zapustil Barco?

Barcelona, 26. 08. 2025 18.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Poletni prestopni rok se bliža koncu, pričakovano pa je v Barceloni zelo vroče. Fermin Lopez in Marc Casado sta nogometaša, ki se ju klub zaradi finančnih težav želi znebiti, Gavi in Jules Kounde pa naj bi bila izjemno nezadovoljna s svojo minutažo. Se bo kdo od omenjenih v zadnjih dneh prestopnega roka poslovil od katalonske prestolnice?

V najmočnejših evropskih nogometnih ligah se poletni prestopni rok zaključi prvega septembra. Kot ponavadi, bodo vsekakor tudi letos zadnji dnevi prinesli še nekaj nepričakovanih zvezdniških selitev. Do ene izmed teh bi utegnilo priti v Barceloni, kjer o finančnih težavah čivkajo že ptički.

Bo Fermin Lopez tudi v prihodnje nosil dres Barcelone?
Bo Fermin Lopez tudi v prihodnje nosil dres Barcelone? FOTO: AP

Blaugrana je po poročanju španskega časnika Marca pritisnila na dva produkta lastne akademije. Prvi je 22-letni napadalni vezist Fermin Lopez, ki je v svoji članski karieri v dresu Barcelone na 89 tekmah sodeloval pri 30 zadetkih in v minuli sezoni pomembno prispeval k osvojitvi prvenstva, pokala in superpokala, bil pa je tudi član zlate španske izbrane vrste na lanskem Euru. Največ interesa zanj je zaenkrat pokazal angleški velikan Chelsea, ki naj bi ponudil 50 milijonov evrov.

Drugi je leto dni mlajši Marc Casado. Obrambni vezist je zaenkrat za Barcelono zaigral 42-krat. V letošnji sezoni sta omenjena španska mladeniča na dveh tekmah zbrala po 45 minut nogometa, vodilne može kluba pa naj bi skrbelo dejstvo, da noben od njiju ne želi zapustiti Barcelone.

Jules Kounde in Gavi sta s svojo minutažo nezadovoljna.
Jules Kounde in Gavi sta s svojo minutažo nezadovoljna. FOTO: Profimedia

Marca dodaja, da naj bi bila v garderobi Barce še dva nezadovoljna nogometaša – Gavi in Jules Kounde. Omenjena na prvih dveh tekmah nove sezone španskega prvenstva nista bila uvrščena v začetno postavo, opozoriti pa je treba, da so v njunem primeru možnosti za prestop precej manjše.

Gavi, ki je v preteklosti večkrat jasno izrazil svojo naklonjenost klubu, verjame, da se bo v nadaljevanju sezone prebil v začetno postavo. Kounde, namesto katerega je v uvodu sezone igral Eric Garcia, je v preteklosti že nekajkrat za krajše obdobje ostal na stranskem tiru in se nato vrnil v udarno enajsterico. Poleg tega je nedavno podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2030.

