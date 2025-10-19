Bodo Arabci združili moči z Beckhamom in postali lastniki Manchester Uniteda?

Nekdanji zvezdnik rdečih vragov bi tako lahko dobil tudi priložnost za naložbo v Manchester United. 50-letnik ima sicer lastniške deleže v Inter Miamiju in Salfordu. David Beckham je bil v preteklosti že kritičen do lastnikov, jih pozval k prodaji, sam pa izrazil možnost za sodelovanje.

Skupina Ineos Jima Ratcliffa je sicer v klubu prevzela nadzor nad nogometnimi operacijami, potem ko je februarja 2024 kupila 27,7-odstotni delež. A posebnega uspeha ni imela, saj so dosežki ekipe na igrišču slabi, čeprav so jo okrepili z dragimi nogometaši, med katerimi je tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško.