Bodo Arabci združili moči z Beckhamom in postali lastniki Manchester Uniteda?

London, 19. 10. 2025 13.24 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.M.
Konzorcij iz Združenih arabskih emiratov pripravlja ponudbo za nakup večinskega deleža angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda, ki je v večinski lasti družine Glazer. Arabci so za podporo odkupa prosili Davida Beckhama.

David Beckham FOTO: Profimedia

Nekdanji zvezdnik rdečih vragov bi tako lahko dobil tudi priložnost za naložbo v Manchester United. 50-letnik ima sicer lastniške deleže v Inter Miamiju in Salfordu. David Beckham je bil v preteklosti že kritičen do lastnikov, jih pozval k prodaji, sam pa izrazil možnost za sodelovanje.

Skupina Ineos Jima Ratcliffa je sicer v klubu prevzela nadzor nad nogometnimi operacijami, potem ko je februarja 2024 kupila 27,7-odstotni delež. A posebnega uspeha ni imela, saj so dosežki ekipe na igrišču slabi, čeprav so jo okrepili z dragimi nogometaši, med katerimi je tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško.

