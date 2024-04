Bo lahko Kek v Nemčijo peljal tri dodatne nogometaše?

"Srečanje v Düsseldorfu smo izkoristili tudi za pogovor o širini kadra reprezentanc za prihajajoč turnir," so sporočili pri Uefi in dodali: "Trenerji so poudarili različna stališča, pri čemer so nekateri izrazili željo po povečanju velikosti ekip zaradi povečanih fizičnih obremenitev igralcev in posledičnega tveganja poškodb."

Kot so še pojasnili pri evropski nogometni zvezi, so nasprotniki širjenja poudarili dodatno finančno breme, ki bi ga morebitna sprememba prinesla. Odločitev Uefe bo znana v prihodnjih tednih.

Euro se bo začel 14. junija v Münchnu z obračunom med Nemčijo in Škotsko. Tekme Slovenije bodo 16., 20. in 25. junija. Najprej bo v Stuttgartu obračun z Dansko, potem sledi "balkanski derbi" v Münchnu s Srbijo, za konec pa še pot v Köln za tekmo s favoriti skupine Angleži.