Bo Laporta zahteval ponovitev El Clasica?

Nogometaši madridskega Reala so na tretjem in hkrati zadnjem El Clasicu letošnje sezone še tretjič zmagali. Po spektaklu je bilo ponovno veliko govora o sodnikih, sprva zgolj s strani navijačev Barcelone, kasneje pa še s strani kluba. Predsednik blaugrane Joan Laporta je preko družbenih omrežij katalonskega kluba sporočil, da je zgrožen nad uporabo tehnologije VAR v nogometu.

"VAR je v uporabi že nekaj let, kljub temu pa še vedno povzroča zmedo, njegov kriterij pa se spreminja glede na to, katera ekipa je na igrišču. Igramo v zelo kvalitetni ligi, ki jo VAR uničuje," je uvodoma povedal 61-letni Katalonec.

V nadaljevanju se je dotaknil trenutka tekme, ko je mladi talent blaugrane Lamine Yamal streljal proti vratom Madridčanov, po oceni sodnikov pa žoga s celotnim obsegom ni prečkala golove črte. V številnih velikih ligah omenjeni problem v nekaj sekundah reši tehnologija golove črte, španska La Liga pa se slednje na poslužuje zato, ker je po njihovem mnenju strošek štirih milijonov evrov na sezono za to previsok.

"Na tekmi proti Real Madridu je bilo število vprašljivih odločitev, med katerimi izstopa ena, ki je spremenila potek tekme. Govorim seveda o golu Yamala. Zahtevali bomo vso slikovno in zvočno gradivo te priložnosti, saj želimo vedeti, kaj se je zgodilo. Če bomo imeli občutek, da so naredili napako in da bi moral biti gol priznan, bomo zahtevali ponovitev tekme," je dodal Laporta.