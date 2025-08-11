Grealish zapušča Manchester City, se bo poslovil tudi Savinho?

Na nogometni poletni prestopni tržnici je še zmeraj pestro. Jack Grealish, najdražji nakup v zgodovini Manchester Cityja, bo v naslednji sezoni kot posojen nogometaš nosil dres Evertona. Od sinje modrih bi se v prihodnjih dneh utegnil posloviti tudi Savinho, za katerega se resno zanima Tottenham, ki je ponudil 50 milijonov evrov.

Jack Grealish FOTO: AP icon-expand

Jack Grealish si je ime ustvaril v dresu Aston Ville in pred štirimi leti postal najdražji nogometaš v zgodovini Manchester Cityja. Sinje modri so zanj odšteli 117,5 milijona evrov, levi krilni napadalec pa je na 157 tekmah sodeloval pri 75 zadetkih. Prihodnjo sezono bo 29-letni Anglež še naprej igral na Otoku, kot posojen nogometaš bo nosil dres Evertona, ki bo imel po sezoni možnost odkupa.

Savinho FOTO: AP icon-expand

Pep Guardiola bi poleg Grealisha utegnil ostati še brez enega levega krilnega napadalca. Na radarju londonskega Tottenhama se je znašel Savinho, v katerem vidijo naslednika Heunga-mina Sona, ki je pred tednom dni po desetletju igranja v severnem Londonu zapustil klub. Manchester City je 21-letnega Brazilca pripravljen prodati, Tottenham je zanj ponudil 50 milijonov, sinje modri pa naj bi želeli še malce več.

Tottenham v sredo čaka spektakel proti PSG-ju v Evropskem superpokalu. FOTO: 24ur.com icon-expand