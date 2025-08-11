Grealish zapušča Manchester City, se bo poslovil tudi Savinho?

Jack Grealish si je ime ustvaril v dresu Aston Ville in pred štirimi leti postal najdražji nogometaš v zgodovini Manchester Cityja. Sinje modri so zanj odšteli 117,5 milijona evrov, levi krilni napadalec pa je na 157 tekmah sodeloval pri 75 zadetkih. Prihodnjo sezono bo 29-letni Anglež še naprej igral na Otoku, kot posojen nogometaš bo nosil dres Evertona, ki bo imel po sezoni možnost odkupa.
Pep Guardiola bi poleg Grealisha utegnil ostati še brez enega levega krilnega napadalca. Na radarju londonskega Tottenhama se je znašel Savinho, v katerem vidijo naslednika Heunga-mina Sona, ki je pred tednom dni po desetletju igranja v severnem Londonu zapustil klub. Manchester City je 21-letnega Brazilca pripravljen prodati, Tottenham je zanj ponudil 50 milijonov, sinje modri pa naj bi želeli še malce več.
Na izhodnih vratih kluba iz Manchestra je tudi 22-letni napadalni vezist James McAtee, ki je tik pred podpisom pogodbe z Nottingham Forestom. Ti bodo zanj odšteli okrog 23 milijonov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.