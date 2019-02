Bo Marcelo ubral podoben 'recept' za odhod iz Reala kot Ronaldo?

Čeprav v javnosti Marcelo poudarja, da bi želel še naprej nositi dres madridskega Reala, pa se po drugi strani vse bolj zdi, da dolgoletni levi bočni branilec 13-kratnih evropskih klubskih prvakov počasi izgublja svoj (nedotakljiv) položaj v začetni enajsterici moštva s kultnega Santiaga Bernabeua.



Kot poroča sloviti španski AS, 30-letnik iz Ria de Janeira ne trati časa z iskanjem najboljšega načina, s katerim bi na 'najmanj boleč' način za obe strani izposloval svoj odhod iz Madrida, kjer je vse od poletja 2007, ko je za 6,5 milijona evrov prestopil iz domačega Fluminenseja. Vodstvo 'belega baleta' prav tako ničesar ne prepušča slučaju, saj se je že začelo ozirati za morebitnimi zamenjavami za odličnega Brazilca. "Trenerju Santiagu Solariju in njegovim sodelavcem je zelo všeč član Betisa Junior Firpo, ki bi lahko stopil v velike Marcelove čevlje, a se Madridčani ne želijo naivno zaleteti v zid. Mnogi sicer še vedno menijo, da se bosta vodstvo kluba na čelu s predsednikom Florentinom Perezom in Marcelo le dogovorila za nadaljevanje sodelovanja, toda dejstvo je, da je po številnih uspehih v zadnjih sezonah, še posebej pa po veliki krizi s prve polovice aktualne sezone, morda napočil čas za delno prevetritev šampionske generacije 'galaktikov'," so še zapisali pri AS-u.