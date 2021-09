Bo Messi premagal nogometno sušo v Parizu proti četi Pepa Guardiole?

Veliko prijateljstvo Lionela Messija in Pepa Guardiole – skupaj sta v štiriletnem obdobju v Barceloni osvojila 14 pokalov – se bo v torek ponovno preneslo na nogometne zelenice. V Parizu nas torej čaka prava nogometna poslastica. Francoski velikan PSG se bo pomeril proti Manchester Cityju. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Dolgoletno prijateljstvo, ki se je spletlo med Pepom Guardiolo in Lionelom Messijem, je botrovalo tudi temu, da si je Cityjev strateg poleti želel pripeljati Argentinca v svojo sredino. Messi je namesto tega končal v Parizu, v torek pa se bo v Ligi prvakov pomeril proti svojemu nekdanjemu menedžerju. Messi je v obdobju pod Guardiolo dosegel skupaj 211 zadetkov, od tega neverjetnih 73 na le 60 tekmah v letoma 2011 in 2012. Omenjeni tandem je skupaj dvignil tri španske pokale, dosegel dva naslova Lige prvakov – v obeh finalih je premagal Manchester United, dva kraljeva pokala, tri superpokale Španije, dva Superpokala UEFE, skupaj pa sta osvojila tudi klubski svetovni pokal. "Že od prvega dne je osvojil naše zaupanje, saj smo videli, da se stvari gredo v pravo smer, ko so pa nato začeli pritekati rezultati, je z njimi rasla tudi vera v uspeh," je o Pepu povedal Messi.

icon-expand Pep Guardiola in Lionel Messi FOTO: Reuters

Argentinec je, kar se tiče zadetkov, neusmiljen. Na štirih tekmah Lige prvakov proti ekipam, ki jih vodi Guardiola, je dosegel šest zadetkov. Maja 2015 je Messi dvakrat zadel v prvi polfinalni tekmi in tako pomagal Barci do drugega finala Lige prvakov z zmago nad münchenskim Bayernom, ki ga je takrat vodil Guardiola. "Messi je neverjeten, res močan, zelo hiter, tako kot takrat, ko sem ga treniral," je dejal Guardiola. "On je najboljši igralec vseh časov. Lahko ga primerjam s Pelejem. Zelo sem ponosen na leta, ki sva jih preživela skupaj." Messi je tistega leta osvojil zadnjega od štirih naslovov v Ligi prvakov, Guardiola pa brez njega še nikoli ni zmagal. Najbližje je bil v lanski sezoni, ko ga je v finalu premagal londonski Chelsea. Nazadnje sta se med seboj pomerila v skupinskem delu leta 2016, ko je Leo dosegel 'hat-trick' pri rezultatu 4:0 na Camp Nouu ter prispeval zadetek pri porazu 1:3 na Etihadu.

icon-expand Pep Guardiola po porazu proti Chelseaju v finalu Lige prvakov FOTO: AP

Poleti se je zgodilo nepredstavljivo Ker Barcelona ni uspela izpolniti finančnega 'fair-playa' španske lige, je bil Messi primoran zapustiti katalonskega velikana. Takrat so ga, kot že rečeno, povezovali z Guardiolo in odhodom na otok, toda Leo se je nato pridružil velikemu prijatelju Neymarju v prestolnici mode. Skupaj z Brazilcem in mladim Francozom Kylianom Mbappejem sedaj oblikujejo veliki napadalski trio. Za 34-letnika je bil začetek na klopi Parižanov vse prej kot navdušujoč. Argentinca pestijo težave s poškodbo kolena, celotnih 90 minut tekme je odigral vsega enkrat, mreže zaenkrat še ni našel. Veliko prahu je dvignila zamenjava zvezdnika na tekmi proti Lyonu. Reakcija argentinskega zvezdnika, ko je moral v 76. minuti tekme zapustiti igrišče, je preplavila naslovnice francoskih medijev, ki so se razpisali tudi o načetem odnosu med njim in trenerjem.

Mauricio Pochettino je na novinarsko konferenci vse skupaj zanikal, svojo odločitev pa je utemeljil s tem, da je imel Messi težave s poškodbo. Nogometni strokovnjak James Horncastle je dejal: "Man City je kot nalašč za prvi gol. Mogoče je to usoda, da zadane proti Pepu, proti Man Cityju." Kako se bo vse skupaj razpletlo, preverite jutri na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.