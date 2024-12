Bo mladi branilec Real Madridu prihranil milijone?

Real Madrid je klub, ki svoje moštvo pogosteje okrepi z dokazanimi igralci svetovnega kova in tudi ponudi priložnost mladim nogometašem iz akademije. A tokrat so bili v to prisiljeni. David Alaba še zmeraj okreva po težki poškodbi, Eder Militao pa je s sezono že zaključil. Na položaju osrednjega branilca po potrebi igrata tudi Aurelien Tchouameni , ki je v aktualni sezoni zaradi poškodb izpustil že šest tekem, in Dani Carvajal , ki se še dolgo ne bo vrnil na zelenice.

Nad njim je navdušen tudi Ancelotti, ki hkrati verjame, da lahko mladenič ponudi še veliko več. Konec koncev je star šele 21 let, za njim pa so zgolj štiri profesionalne tekme. A talent je očiten. S 184 centimetri vsekakor ne sodi med najvišje branilce, je pa na drugi odlično razvit v atletskem pogledu, z odličnim odrivom in hitrostjo pa povzroča probleme številnim napadalcem.

Navdušenje nad Asenciom je pred kratkim izrazil tudi španski selektor Luis de la Fuente: "Je fant, ki ga spremljamo že dolgo. Zastopal nas je na različnih mladinskih ravneh. Ampak ne prehitevajmo stvari in ne prehitevajmo dogodkov. Na srečo je to zelo dobra novica za njegov klub, za igralca in za španski nogomet, kajti več dobrih mladih igralcev, bolje za vse nas."