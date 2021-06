Bo münchenski stadion pred tekmo z Madžarsko zasvetil v mavričnih barvah?

Mestni svet bavarske prestolnice si pred tekmo Nemčija-Madžarska "prizadeva dati pisan, raznolik in strpen zgled družbi" . V predlogu, ki so ga vse parlamentarne skupine v sredo predložile za občni zbor, so župana Dietra Reiterja (SPD) pozvali, naj v sredo, ko bo potekala nogometna tekma, v mestni hiši postavijo mavrične zastave.

Sodeloval naj bi tudi z evropsko nogometno zvezo Uefa, v prizadevanju, da bi Allianz Arena zvečer zasvetila v mavričnih barvah. V predlogu parlamentarne skupine pišejo, da je pomembno, da mesto pokaže solidarnost z LGBTI skupnostjo na Madžarskem, "ki trpi zaradi zaostrene homofobne in transfobne zakonodaje madžarske vlade".

Pred dnevi je namreč madžarski parlament sprejel nov zakon, ki med drugim prepoveduje poučevanje ljudi o homoseksualnosti v šolah. Mesto naj bi po zahtevah predlagateljev pozvalo Uefo, nemško nogometno reprezentanco, bavarsko nogometno zvezo, nogometne klube in vse nogometne navdušence v Münchnu, naj "odločno in vidno spodbujajo strpnost in enakost" na evropskem prvenstvu. Mestni svetnik Beppo Brem (Zeleni), ki je zavezan gostitvi športne prireditve Gay Games 2026 v Münchnu, je dejal, da pozdravlja široko soglasje v mestnem svetu in pričakuje, da bo nemška nogometna zveza izkoristil svoj vpliv v evropski nogometni zvezi.