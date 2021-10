Bo naposled mama odločala o nogometaševi nadaljnji usodi?

Predsednik kraljevega kluba Florentino Perez je z zadnjimi izjavami za španske medije dal jasno vedeti, da si želi Kyliana Mbappeja v Madridu že v zimskem prestopnem roku. S tem je še dodatno podžgal drugo (pariško) stran, ki mu odgovarja, da bo ta izjemni krilni napadalec še dolgo časa član serijskih francoskih državnih prvakov.

"Zaključimo s to temo enkrat za vselej. Real več kot očitno kaže pomanjkanje spoštovanja do našega kluba in tudi do Kyliana Mbappeja. Tega zagotovo ne bomo več tolerirali. Kylian je naš igralec in bo to ostal še dolgo," je kratko in jedrnato, a odločno dejal športni direktor pariškega kluba Leonardo. Da bi dejansko lahko prišlo do velikega preobrata v tej prestopni sagi, priča zadnja izjava Kylianove mame Fayze Lamari, ki je v pogovoru za ugledni francoski časnik Le Parisien med drugim povedala: "Ni skrivnost, da se pogajamo s PSG-jem o novi pogodbi. Za zdaj gredo stvari v želeno smer in prepričana sem, da bomo na koncu našli najboljšo možno rešitev za mojega sina. Toda ena stvar je gotova: Kylian bo storil vse, da s Parižani končno osvoji Ligo prvakov."