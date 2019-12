Bo navijače Atletica 'pod smrečico' pričakal Edinson Cavani?

Cavani (levo) bi se lahko v španski Primeri pridružil dolgoletnemu reprezentančnemu kolegu Luisu Suarezu, ki je že več let zasidran v konici napada Barcelone.

Urugvajski zvezdnik je od sezone 2010/11 dosegel kar 300 golov in v tem obdobju zaostaja le za Argentincem Lionelom Messijem (Barcelona/491), Cristianom Ronaldom (Real Madrid in Juventus/457) ter Robertom Lewandowskim (Borussia Dortmund in Bayern/324).

Madridski časnik ASsledi poročanju slavnega Gianluca Di Marzia za Sky Sport, ki je nedavno razkril, da se je Atletico Madrid z Edinsonom Cavanijemdogovoril za triletno pogodbo. ASna svoji spletni strani v torek poroča, da bi se lahko želje trenerja Diega Simeoneja"kmalu izpolnile", a da še ni znano, na kakšen način.

"Trener je zahteval 'devetico' in Cavani je eden njegovih favoritov že več let, zdaj pa je zelo blizu tega, da bi postal božično darilo," pišejo na as.com. 32-letni Urugvajec, nekdanji član Palerma, Napolija in zdaj Paris Saint-Germaina, "želi priti januarja", dodajajo, a ga bo Atletico tako hitro pripeljal le v primeru, če bi Parižani postavili "dosegljivo ceno". Pogodba se Cavaniju sicer izteče poleti, kar bi lahko pripomoglo k uspešnemu zaključku pogajanj. Nogometaš naj bi sicer menil, da je "napočil pravi trenutek za odhod".

CAVANI

Zaradi Coste je okrepitev nujno potrebna

Poškodba španskega reprezentančnega napadalca Diega Coste je vodstvo Atletica primorala v iskanje okrepitev, Simeone pa želi s sodelavci izkoristiti izjemno priložnost, ki se v obliki najboljšega strelca v zgodovini PSG ponuja Atleticu. Najprej si je klub slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, ki ga februarja čaka prvi od dveh spopadov z Liverpoolom, želel izposoditi kakšnega poceni napadalca, a ker se ponuja Cavani, bodo morali rdeče-beli ob morebitnem januarskem nakupu sprostiti kar nekaj milijonov evrov proračuna za plače.

COSTA

ASomenja Ivana Šaponjića, ki sploh še ni debitiral, a Srb niti nima tako visoke plače, da bi njegovo slovo imelo kakšen občutnejši vpliv. Tu so še Francoz Thomas Lemar, Španec Vitolo, bočna branilca Kolumbijec Santiago Ariasin Hrvat Šime Vrsaljko... Morda se ponovi zgodba s prestopom Alvara Morate, ki je trenutno prvi strelec moštva, dolgo pa je kazalo, da je njegova selitev iz vrst Chelseaja težko izvedljiva.

Povsem v zaključku januarskega prestopnega roka, natančneje 28. januarja, so se dogovorili, potem ko je Gelson Martins odšel na posojo k Monacu, Jonnyjapa so po nekajmesečni posoji odkupil Wolverhampton Wanderersi. Na posojah trenutno blestita tudi Atleticova Caio Henrique (Fluminense) in Nehuen Perez (Famalicao), ki bi lahko odigrala pomembno vlogo pri morebitnem prestopu Cavanija.

CAIO

PEREZ