Bo navijače Reala in Liverpoola zaslišal francoski senat?

Čeprav so pri FSE (neodvisno in neprofitno združenje evropskih nogometnih navijačev) dejali, da so zadovoljni s "pripravo zaslišanj, ki so prispevala k razkritju resnice" , teh ne bi smeli izpeljati "brez upoštevanja glasu navijačev" .

"Obžalujemo, da se senatnemu odboru na zaslišanjih, izvedenih po dogodkih, ki so se zgodili na Stade de France 28. maja, ni zdelo koristno zaslišati predstavnikov navijačev Real Madrida in Liverpoola," so zapisali v izjavi za javnost evropske navijaške mreže, v kateri senatorje prosijo, da jih "vključijo v cikel zaslišanj" .

Zaslišanja navijačev "so še toliko bolj dragocena, ker so najpomembnejše živo in neposredno pričevanje po uničenju videoposnetkov nadzornih in varnostnih kamer pariškega transportnega omrežja ter kamer na Stade de Franceu in okrog njega."

Posnetki prizorov takratnega dogajanja niso bili shranjeni, saj so bili posnetki okoli stadiona v skladu z zakonodajo izbrisani po sedmih dneh.

Kljub temu bi bilo po mnenju organizacije evropskih nogometnih navijačev neupoštevanje navijačev, o čemer sta"dva kluba zbrala na tisoče pričevanj", "dodatna oblika prezira za tiste, ki so preživeli nočno moro in so bili po krivici izpostavljeni kot edini krivci".