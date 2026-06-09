Bo Neymar nared za tekmo z Marokom?

Preiskava z magnetno resonanco je pokazala, da poškodovani Neymar "dobro napreduje", kar je "v pričakovanem obsegu", je sporočila Brazilska nogometna zveza.

"Nadaljeval bo načrtovani proces okrevanja in rehabilitacije," je dodala zveza. Štiriintridesetletni Neymar, ki je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol, se je kmalu po tako želenem vpoklicu za SP v Kanadi, Mehiki in ZDA spet poškodoval, tokrat ima težave z mečno mišico.