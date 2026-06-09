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Nogomet

Bo Neymar nared za tekmo z Marokom?

New Jersey, 09. 06. 2026 11.10 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Neymar

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja. Vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten.

Preiskava z magnetno resonanco je pokazala, da poškodovani Neymar "dobro napreduje", kar je "v pričakovanem obsegu", je sporočila Brazilska nogometna zveza.

"Nadaljeval bo načrtovani proces okrevanja in rehabilitacije," je dodala zveza. Štiriintridesetletni Neymar, ki je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol, se je kmalu po tako želenem vpoklicu za SP v Kanadi, Mehiki in ZDA spet poškodoval, tokrat ima težave z mečno mišico.

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Napadalec Santosa in najboljši strelec brazilske reprezentance vseh časov je že izpustil zadnji dve pripravljalni tekmi Brazilije za mundial proti Panami (6:2) in Egiptu (2:1).

Največja upanja selecaa v napadu tokrat počivajo na ramenih Raphinhe (Barcelona) in Viniciusa Juniorja (Real Madrid). Njun cilj je Brazilijo popeljati do šestega naslova svetovnega prvaka.

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KOMENTARJI1

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hojladri123
09. 06. 2026 12.26
On bo prvenstvo zaključil predčasno... Žal je steklen.. Škoda, ker je imel pomoje velik potencial
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