Nogomet

Bo Oblakov Atletico Madrid dobil novega lastnika?

Madrid, 23. 09. 2025 19.49 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Lastniki španskega nogometnega prvoligaša Atletico Madrida, pri katerem si kruh služi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, se z ameriškim podjetjem Apollo pogajajo o prodaji večinskega deleža.

Nogometaši Atletico Madrida
Nogometaši Atletico Madrida FOTO: AP

"Da bi dosegli dobre rezultate in ohranili zadovoljstvo navijačev, moramo še naprej vlagati veliko denarja v igralce in infrastrukturo. Ta naložba mora priti od zunaj, odprti smo za novega vlagatelja, ki prihaja v lastniško skupino," je na športno-poslovnem dogodku, ki ga je delno gostila družba Expansion, dejal izvršni direktor Atletica Miguel Angel Gil Marin, eden od štirih lastnikov kluba.

Apollo želi po poročanju španskega časopisa Expansion odkupiti del delnic od trenutnih partnerjev. Trenutni lastniki so Gil Marin, predsednik kluba Enrique Cerezo, Ares Management in Quantum Pacific. Domnevni kupci po podatkih Expansiona ocenjujejo Atletico na 2,5 milijarde evrov.

