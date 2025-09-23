Bo Oblakov Atletico Madrid dobil novega lastnika?

"Da bi dosegli dobre rezultate in ohranili zadovoljstvo navijačev, moramo še naprej vlagati veliko denarja v igralce in infrastrukturo. Ta naložba mora priti od zunaj, odprti smo za novega vlagatelja, ki prihaja v lastniško skupino," je na športno-poslovnem dogodku, ki ga je delno gostila družba Expansion, dejal izvršni direktor Atletica Miguel Angel Gil Marin, eden od štirih lastnikov kluba.

Apollo želi po poročanju španskega časopisa Expansion odkupiti del delnic od trenutnih partnerjev. Trenutni lastniki so Gil Marin, predsednik kluba Enrique Cerezo, Ares Management in Quantum Pacific. Domnevni kupci po podatkih Expansiona ocenjujejo Atletico na 2,5 milijarde evrov.