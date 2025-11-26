Bo Olimpija kmalu ostala brez direktorja?

Adam Delius in Igor Barišić sta pri najzvestejših navijačih Olimpije vse prej kot priljubljena. Nemško-hrvaška naveza na čelu zmajev je v slovensko prestolnico sicer prinesla že dve lovoriki državnih prvakov in dvakratno igranje v tako zaželenih evropskih tekmovanjih. Kljub temu pa so zadeve zunaj igrišča pustile grenak priokus v ustih veliko pristašev zeleno-belih barv. Svoje nestrinjanje z vodenjem kluba so mnogokrat izrazili tudi člani navijaške skupine Green Dragons, ki jim gre v nos predvsem odnos uprave do nekdanjih igralskih legend in ljudi, ki so tako ali drugače pustili svoj pečat pri klubu in so postali del navijaške folklore.

V letošnji sezoni pa je Olimpija padla tudi na rezultatskem izpitu. Po zadnjem remiju na večnem derbiju, s katerim je bil trener Federico Bessone sicer dokaj zadovoljen, je Olimpija zdrsnila v spodnjo polovico ligaške razpredelnice in trenutno zaseda šesto mesto. Tako se je pritisk na vodstvo kluba še potenciral.

Po poročanju Večernjega lista pa bi bili lahko v slovenski prestolnici kmalu priča kadrovski menjavi. Barišić naj bi bil glavna želja hrvaškega prvoligaša Osijeka, ki v njem vidi rešitev za svoje težave. Tudi Slavonci so zašli v krizo in so trenutno predzadnji v državnem prvenstvu. Slabi rezultati so bili tudi krvnik Simona Rožmana, ki je do nedavnega sedel na stolčku na Opus Areni.

Barišić, sicer rojen v Osijeku, naj bi se potegoval za enega od vodilnih položajev v svojem "domačem" klubu. Slavonski poslovnež bo imel, v primeru, da dobi službo, težko nalogo, da Osijek vrne na nogometni zemljevid pri naših južnih sosedih, nekaj, kar si klub takšnega kova definitivno zasluži.