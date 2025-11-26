Svetli način
Nogomet

Bo Olimpija kmalu ostala brez direktorja?

Ljubljana, 26. 11. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Olimpija Ljubljana v letošnji sezoni kaže milo rečeno blede predstave, ki niso podkrepljene z rezultati, zmaji trenutno zasedajo izredno skromno šesto mesto. Rezultatska kriza je pod vprašaj postavila delovanje glavnih dveh mož pri aktualnih državnih prvakih, Adama Deliusa ter Igorja Barišića. Slednji bi lahko po poročanju hrvaških medijev Ljubljano kmalu zamenjal za Osijek.

Igor Barišić
Igor Barišić FOTO: Damjan Žibert

Adam Delius in Igor Barišić sta pri najzvestejših navijačih Olimpije vse prej kot priljubljena. Nemško-hrvaška naveza na čelu zmajev je v slovensko prestolnico sicer prinesla že dve lovoriki državnih prvakov in dvakratno igranje v tako zaželenih evropskih tekmovanjih. Kljub temu pa so zadeve zunaj igrišča pustile grenak priokus v ustih veliko pristašev zeleno-belih barv. Svoje nestrinjanje z vodenjem kluba so mnogokrat izrazili tudi člani navijaške skupine Green Dragons, ki jim gre v nos predvsem odnos uprave do nekdanjih igralskih legend in ljudi, ki so tako ali drugače pustili svoj pečat pri klubu in so postali del navijaške folklore.

Maribor - Olimpija
Maribor - Olimpija FOTO: Damjan Žibert

V letošnji sezoni pa je Olimpija padla tudi na rezultatskem izpitu. Po zadnjem remiju na večnem derbiju, s katerim je bil trener Federico Bessone sicer dokaj zadovoljen, je Olimpija zdrsnila v spodnjo polovico ligaške razpredelnice in trenutno zaseda šesto mesto. Tako se je pritisk na vodstvo kluba še potenciral.

Simon Rožman
Simon Rožman FOTO: Profimedia

Po poročanju Večernjega lista pa bi bili lahko v slovenski prestolnici kmalu priča kadrovski menjavi. Barišić naj bi bil glavna želja hrvaškega prvoligaša Osijeka, ki v njem vidi rešitev za svoje težave. Tudi Slavonci so zašli v krizo in so trenutno predzadnji v državnem prvenstvu. Slabi rezultati so bili tudi krvnik Simona Rožmana, ki je do nedavnega sedel na stolčku na Opus Areni.

Barišić, sicer rojen v Osijeku, naj bi se potegoval za enega od vodilnih položajev v svojem "domačem" klubu. Slavonski poslovnež bo imel, v primeru, da dobi službo, težko nalogo, da Osijek vrne na nogometni zemljevid pri naših južnih sosedih, nekaj, kar si klub takšnega kova definitivno zasluži.

