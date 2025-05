Bo Olimpija ponovila zgodbo iz leta 2023 in proti Mariboru osvojila naslov?

Začetni postavi Olimpije in Maribora:

Derbi bodo sodili Alen Bubek, Jure Praprotnik in David Gabrovec, njim bodo v pomoč še David Šmajc, Dragoslav Perić in Roberto Ponis.

Cesar je pred derbijem z Olimpijo na novinarski konferenci povedal, da je vzdušje v štajerskem taboru po dveh zaporednih zmagah dobro. Mariborčani so po preobratu premagali Muro (2:1), zatem pa so visoko odpravili Radomlje (4:0).

Mariborčani so na prejšnjem derbiju zmagali, nato pa tri dni kasneje izgubili proti Primorju in zmaga proti Olimpiji je hitro odšla v pozabo. "Derbije je treba zmagati, a tudi manjše tekme, na katerih se osvaja prvenstvo," poudarja Ljubljančan na klopi štajerskega ponosa.

Na treninge se je vrnil pomemben člen obrambe Pijus Širvys, na voljo pa je znova tudi Sheyi Ojo, ki je odslužil kazen zaradi štirih rumenih kartonov.

"V tem trenutku so vsi igralci v optimalni formi. Zadovoljen sem, da so glavni igralci zdravi. Dileme pri sestavi začetne postave so vselej prisotne, saj želim do zadnjega trenutka videti, v kakšnem stanju so igralci. Enkrat sem se že opekel, da so bili pred zadnjim treningom vsi zdravi, potem pa ni bilo tako. Imam še dve dilemi, videli bomo, kako bodo igralci oddelali zadnji trening, jutri pa se bom odločil za enajsterico," je povedal Cesar, ki ima pred derbijem sladke skrbi pri sestavi ekipe.