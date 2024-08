'Crvena zvezda je pod večjim pritiskom od Bodo/Glimta'

Leta 1991 je pokorila nogometno Evropo, več kot četrt stoletja nato ni bila del elitne druščine, zdaj napada že četrto uvrstitev v Ligo prvakov v zadnjih šestih letih. To je kratek povzetek mednarodne poti Crvene zvezde. Številko 10 pri beograjskem velikanu je štiri leta na prelomu tisočletja nosil tudi Milenko Ačimović. Ta ocenjuje, da norveški Bode/Glimt, zadnja ovira rdeče-belih pred vstopom v elito, ni tako enostaven tekmec, kot se zdi na prvi pogled. Srbski zasedbi, ki sta jo to poletje okrepila slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, vseeno pripisuje večje možnosti kot skandinavskemu klubu, katerega član je še en slovenski reprezentant Nino Žugelj.