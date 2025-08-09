Bo prihod Šeška izrinil Hojlunda iz Uniteda?

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim na prijateljski tekmi s Fiorentino Rasmusu Hojlundu ni ponudil priložnosti za igro, kar bi lahko bilo jasno sporočilo, da nanj ne računa več.

Konkurenca se je namreč s prihodom Benjamina Šeška , Bryana Mbeuma in Matheusa Cunhe , za katere so Rdeči vragi odšteli dobrih 225 milijonov evrov, močno zaostrila.

Kot je razkril italijanski novinar Fabrizio Romano, je klub pripravljen, da Hojlunda pusti na posojo za šest milijonov evrov, pri čemer bi plačo kril klub, vključno s klavzulo o možnosti odkupa. Pri tem je najbolj dejaven Milan.

22-letni danski napadalec je za moštvo iz Old Trafforda zbral 95 nastopov in prispeval 26 golov ter šest asistenc. United je zanj Atalanti odštel skoraj 78 milijonov evrov, njegova trenutna vrednost na Transfermarktu pa je ocenjena na 35 milijonov evrov.