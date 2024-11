Bo PSG proti Bayernu rešil evropsko sezono?

Današnjem porazu Leipziga proti Hoffenheimu in včerajšnji zmagi Bayerna proti Augsburgu je razlika razlika med prvim in tretjim moštvom nemškega prvenstva osem točk. Največ zaslug za zmago vodilnih Münchenčanov ima napadalec Harry Kane, ki je dosegel vse tri gole na tekmi. S 14-imi zadetki, kar je skoraj polovica vseh golov Bavarcev v tej sezoni, je z naskokom najboljši strelec Bundeslige. Anglež si prvo mesto lestvice strelcev deli tudi v Ligi prvakov, v kateri se bo njegov Bayern v torek udaril s PSG-jem. Seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO.