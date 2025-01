Bo Rashford kariero nadaljeval pri Barceloni?

Kako pa si bo blaugrana, ki je bila še pred dvema tednoma finančno nezmožna registrirati Danija Olma in Paua Victorja, privoščila nogometaša svetovnega kova, kateremu trenutna pogodba poteče čez tri leta in pol? Iz omenjene zagate so se rešili s prodajo VIP lož na še nedokončanem stadionu Camp Nou, na ta račun s strani arabskih podjetij dobili 100 milijonov in si istočasno zagotovili, da lahko ponovno kupujejo okrepitve.

A za vsakega novega nogometaša se bodo morali znebiti enega izmed trenutnih. Prvi na seznamu želja je Rashford, mesto zanj pa naj bi izpraznili z odhodom Ansuja Fatija, ki v letošnji sezoni na osmih tekmah v statistiko ni vpisal niti gola, niti asistence.