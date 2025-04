Bo Real Madrid bojkotiral finale Kraljevega pokala?

V četrtek je klubska televizija Real Madrida kritizirala sodnika Ricarda de Burgosa Bengoetxeo, ki je bil zadolžen za vodenje finala Kraljevega pokala med Real Madridom in Barcelono. Izpostavili so več situacij iz preteklosti, v katerih je Bengoetxea sprejel odločitev v korist katalonske ekipe, poleg tega pa so namignili na morebitno korupcijo. V petek je Bengoetxea na tiskovni konferenci pred tekmo v solzah razkril, da so njegovemu sinu govorili, da je njegov oče goljuf.

Kraljevi klub je od španske nogometne zveze (RFEF) zahteval spremembo sodniške ekipe, saj Bengoetxea po njihovem mnenju ni primeren za sojenje El Clasica. RFEF je njihovo zahtevo hitro zavrnila, saj bi se sprememba kazala kot vmešavanje kluba v sodniško komisijo.

Številni španski mediji poročajo, da galaktiki po zavrnitvi zahteve razmišljajo o bojkotu sobotnega finala. Pri Real Madridu so že odpovedali javni trening in novinarsko konferenco. V pisarnah Kraljevega kluba pričakujejo, da se bo v zadevo vključila Mednarodna nogometna zveza (FIFA), predsednik RFEF Rafael Louzan pa zatrjuje, da lahko navijači pričakujejo odličen obračun.