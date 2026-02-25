Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bo Real upravičil vlogo favorita in na Bernabeuu dokončal delo?

Madrid, 25. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Benfica - Real Madrid

Nogometaši madridskega Reala bodo nocoj na stadionu Santiago Bernabeu skušali ubraniti prednost s prve tekme proti Benfici v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v play-off elitne Lige prvakov. Zadetek Viniciusa Juniorja je bil dovolj za minimalno zmago belega baleta na Luzu, a v taboru 15-kratnih evropskih klubskih prvakov se zavedajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga v boju za končnico. Z neposrednim prenosom tekme na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Povratni obračun dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v play-off Lige prvakov med madridskim Realom in Benfico bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej. 

Pred tednom dni je Vinicius Junior s prekrasnim zadetkom Realu priigral minimalno prednost (1:0) pred povratno tekmo v španski prestolnici in se obenem znova zapletel v besedni obračun z navijači nasprotnega moštva.

Stvari so v nekem trenutku postale tako napete in neokusne, da so peklenskemu vzdušju na Luzu podlegli tudi nekateri nogometaši Benfice, ki so po prejetem zadetku z veseljem sprejeli besedno "vojno" z nepredvidljivim brazilskim napadalcem.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi med Benfico in Realom zapletla v nepotreben besedni dvoboj, ki je močno presegel športne okvirje.
Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi med Benfico in Realom zapletla v nepotreben besedni dvoboj, ki je močno presegel športne okvirje.
FOTO: AFP

Epilog skoraj 10-minutne prekinitve tekme je znan: disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je pred povratnim dvobojem kaznovala člana Benfice Gianluco Prestiannija z eno tekmo prepovedi z možnostjo dodatnih 10 tekem prepovedi igranja v kolikor se bodo potrdile obtožbe na Argentinčev račun, da je Viniciusu namenil rasistične žaljivke.

"Nas nogometaše zanima izključno športni boj na igrišču," pred nocojšnjim spopadom v Madridu sporoča dolgoletni prvi čuvaj mreže madridskih belih Thibaut Courtois.

Vinicius Junior je s spektakularnim zadetkom odločil prvo tekmo na Luzu.
Vinicius Junior je s spektakularnim zadetkom odločil prvo tekmo na Luzu.
FOTO: Profimedia

"Kar se je dogajalo v Lizboni, ne gre nikomur na čast. Vsak bo ščitil svojega igralca oziroma soigralca. Mi verjamemo Viniciusu, normalno pa je tudi, da pri Benfici stoodstotno stojijo ob strani Prestianniju. Če se vrnem k nogometu, nas čaka nov zahteven evropski izziv. Benfica je pokazala, da je lahko izjemno nevarna. A če bomo od prve minute na želeni ravni, verjamem, da se bomo veselili preboja v končnico tekmovanja," dodaja izkušeni belgijski vratar.

Ob Prestianniju si je kazen Uefe zaradi neprimernega vedenja prislužil tudi strateg Portugalcev Jose Mourinho. "Težko bo, kajti na tribuni ste povsem nemočni. Drugače pa zelo zaupam svojim sodelavcem iz strokovnega vodstva, da bodo tekmo vodili tako, kot znajo. Nič še ni odločenega, verjamem, da smo zmožni pripraviti presenečenje," v svojem slogu pravi Mourinho.

Real Madrid - Benfica
Real Madrid - Benfica
FOTO: 24ur.com

Liga prvakov, kvalifikacije za uvrstitev v play-off, povratna tekma:
Real Madrid - Benfica -:- (-:-) / (1:0)*

* izid prve tekme

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov real madrid benfica play-off

'Trudimo se, da bi himna Lige prvakov čim prej odmevala tudi v Celju'

Vse na enem mestu: Atletico, Bayer, Bodo/Glimt in Newcastle v play-offu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica
Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki odkrili 23-kilogramski tumor na jajčniku, ki ga je ženska zamenjala za simptome PCOS
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Kako stres in nasilje vplivata na zdravje
Kako stres in nasilje vplivata na zdravje
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Zato morate imeti doma taščin jezik
5 trikov, kako najhitreje očistiti kuhinjski pult, da bo res brez madežev
5 trikov, kako najhitreje očistiti kuhinjski pult, da bo res brez madežev
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Bogata torta s sočno sredico, ki je namenoma "nepopolna"
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543