Bo Real upravičil vlogo favorita in na Bernabeuu dokončal delo?

Povratni obračun dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v play-off Lige prvakov med madridskim Realom in Benfico bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej.

Pred tednom dni je Vinicius Junior s prekrasnim zadetkom Realu priigral minimalno prednost (1:0) pred povratno tekmo v španski prestolnici in se obenem znova zapletel v besedni obračun z navijači nasprotnega moštva. Stvari so v nekem trenutku postale tako napete in neokusne, da so peklenskemu vzdušju na Luzu podlegli tudi nekateri nogometaši Benfice, ki so po prejetem zadetku z veseljem sprejeli besedno "vojno" z nepredvidljivim brazilskim napadalcem.

Vinicius Junior in Gianluca Prestianni sta se na prvi tekmi med Benfico in Realom zapletla v nepotreben besedni dvoboj, ki je močno presegel športne okvirje. FOTO: AFP

Epilog skoraj 10-minutne prekinitve tekme je znan: disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je pred povratnim dvobojem kaznovala člana Benfice Gianluco Prestiannija z eno tekmo prepovedi z možnostjo dodatnih 10 tekem prepovedi igranja v kolikor se bodo potrdile obtožbe na Argentinčev račun, da je Viniciusu namenil rasistične žaljivke. "Nas nogometaše zanima izključno športni boj na igrišču," pred nocojšnjim spopadom v Madridu sporoča dolgoletni prvi čuvaj mreže madridskih belih Thibaut Courtois.

Vinicius Junior je s spektakularnim zadetkom odločil prvo tekmo na Luzu. FOTO: Profimedia

"Kar se je dogajalo v Lizboni, ne gre nikomur na čast. Vsak bo ščitil svojega igralca oziroma soigralca. Mi verjamemo Viniciusu, normalno pa je tudi, da pri Benfici stoodstotno stojijo ob strani Prestianniju. Če se vrnem k nogometu, nas čaka nov zahteven evropski izziv. Benfica je pokazala, da je lahko izjemno nevarna. A če bomo od prve minute na želeni ravni, verjamem, da se bomo veselili preboja v končnico tekmovanja," dodaja izkušeni belgijski vratar. Ob Prestianniju si je kazen Uefe zaradi neprimernega vedenja prislužil tudi strateg Portugalcev Jose Mourinho. "Težko bo, kajti na tribuni ste povsem nemočni. Drugače pa zelo zaupam svojim sodelavcem iz strokovnega vodstva, da bodo tekmo vodili tako, kot znajo. Nič še ni odločenega, verjamem, da smo zmožni pripraviti presenečenje," v svojem slogu pravi Mourinho.

Real Madrid - Benfica FOTO: 24ur.com

Liga prvakov, kvalifikacije za uvrstitev v play-off, povratna tekma:

Real Madrid - Benfica -:- (-:-) / (1:0)* * izid prve tekme