Rešitelj strmoglavljenega italijanskega nogometa? Za Guardiolo pripravljajo bogastvo

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Predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil pogovore s 55-letnim Špancem Pepom Guardiolo in dejal, da bi bila pri njegovi plači "možna izjema". Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi morala namreč italijanska zveza močno prilagoditi proračun, kar je za Guardiolo očitno pripravljena storiti.

"Nič še ni gotovo, vendar menim, da je bilo prav in pomembno, da smo začeli dialog in ga ohranili," je dejal Malago. Guardiola je po koncu sezone in desetletju, polnem trofej, zapustil vrste Manchester Cityja.

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Pred tem je treniral Bayern München in Barcelono. "Če se bodo dogovorili, bodo padali finančni rekordi. Guardiola bo podrl vse rekorde po prejemkih, ko gre za selektorsko plačo na klopi azzurrov," med drugim piše Corriere Dello Sport.

Pep Guardiola FOTO: Profimedia

Če bi prevzel selektorski stolček, bi na položaju nasledil Gennara Gattusa, ki je odstopil s položaja, potem ko se štirikratnim prvakom ni uspelo uvrstiti na tretje zaporedno svetovno prvenstvo. Med kandidati za prazno selektorsko mesto se omenja tudi Roberta Mancinija, ki je Italijo leta 2020 popeljal do naslova evropskih prvakov, ter nekdanjega vezista Andreo Pirla.