Predsednik italijanske nogometne zveze Giovanni Malago je potrdil pogovore s 55-letnim Špancem Pepom Guardiolo in dejal, da bi bila pri njegovi plači "možna izjema". Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi morala namreč italijanska zveza močno prilagoditi proračun, kar je za Guardiolo očitno pripravljena storiti.
"Nič še ni gotovo, vendar menim, da je bilo prav in pomembno, da smo začeli dialog in ga ohranili," je dejal Malago. Guardiola je po koncu sezone in desetletju, polnem trofej, zapustil vrste Manchester Cityja.
Pred tem je treniral Bayern München in Barcelono. "Če se bodo dogovorili, bodo padali finančni rekordi. Guardiola bo podrl vse rekorde po prejemkih, ko gre za selektorsko plačo na klopi azzurrov," med drugim piše Corriere Dello Sport.
Če bi prevzel selektorski stolček, bi na položaju nasledil Gennara Gattusa, ki je odstopil s položaja, potem ko se štirikratnim prvakom ni uspelo uvrstiti na tretje zaporedno svetovno prvenstvo. Med kandidati za prazno selektorsko mesto se omenja tudi Roberta Mancinija, ki je Italijo leta 2020 popeljal do naslova evropskih prvakov, ter nekdanjega vezista Andreo Pirla.
Preden je postal eden najuspešnejših nogometnih trenerjev na svetu, je bil Pep Guardiola vrhunski vezist. Večino svoje igralske kariere je preživel v Barceloni, kjer je bil ključni del t. i. 'Dream Teama' pod vodstvom Johana Cruyffa. Znan je bil po svoji izjemni viziji, natančnih podajah in taktični inteligenci, s katero je narekoval ritem igre iz osrčja sredine igrišča.
Vzdevek 'azzurri' v prevodu pomeni 'modri' in se nanaša na značilno barvo dresov italijanske reprezentance. Ta barva, natančneje 'savojska modra', izvira iz tradicije italijanske kraljeve družine Savojcev, ki je vladala Italiji do leta 1946. Modra barva je postala simbol nacionalnega ponosa in se uporablja v vseh italijanskih reprezentančnih športih.
Andrea Pirlo velja za enega najboljših vezistov v zgodovini nogometa, znan je po svoji eleganci, mirnosti pod pritiskom in mojstrskem izvajanju prostih strelov. V svoji karieri je igral za tri največje italijanske klube – Inter, Milan in Juventus. Njegova sposobnost branja igre in natančne dolge podaje so ga naredile za ključnega igralca pri osvojitvi naslova svetovnih prvakov z Italijo leta 2006.
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