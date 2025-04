Bo Ronaldo postal lastnik kluba, ki je nekoč sodil v vrh španske La Lige?

Govorice je potrdil tudi španski novinar Julian Redondo, ki je v svoji kolumni za Mundo Deportivo naznanil, da naj bi bil glavni Ronaldov pogoj, da netopirji obstanejo med elito. Valencia trenutno zaseda 15. mesto, pred mesti, ki prinašajo izpad v drugo ligo, pa ima zgolj štiri točke naskoka.

Valencia je sicer nekoč sodila v sam vrh španskega nogometa. Moštvo, ki domuje na Mestalli, je La Ligo osvojilo šestkrat, nazadnje leta 2004, ko so si lovoriko priigrali tudi v pokalu UEFA. Netopirji so dvakrat igrali v finalu Lige prvakov, leta 2000 jih je premagal Real Madrid, sezono kasneje pa münchenski Bayern. Trikrat so igrali še v polfinalu Lige Evropa (leta 2012, 2014 in 2019).