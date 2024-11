Bo Ronaldo pred koncem kariere dosegel mejnik 1000 golov?

Ob tem je še enkrat več izkazal svojo brezpogojno ljubezen do domovine. "Veliko ljudi govori, da je Portugalska mala država. Ne drži, Portugalska je velika. Razmišljati moramo na tak način, saj imamo odlično infrastrukturo, sijajne trenerje in vrhunske igralce."

"Ko sem pri 18 letih prvič prejel vpoklic v reprezentanco, sem sanjal o tem, da debitiram v tem dresu. Kasneje je bila želja priti do 25 nastopov, ko sem prišel do številke 50, pa sem začel razmišljati o trimestnem številu. Prišel je 100. nastop, hitro za tem 150., zdaj sem pa že več kot 200-krat zaigral za Portugalsko. Občutek je res izjemen," je povedal Ronaldo, ki ne more verjeti, da nekateri nogometaši ne cenijo reprezentančnega dresa: "Igral sem za veliko klubov, osvajal razne trofeje, Lige prvakov, zlate žoge ... zame je še zmeraj najlepši občutek zastopati državne barve. Razočaran sem, ko vidim, da določeni nogometaši ne želijo igrati za reprezentanco."

Pri 39 letih si je Cristiano Ronaldo ponovno prislužil vpoklic v portugalsko izbrano vrsto, ki bo v naslednjih dneh v okviru Lige narodov igrala proti Poljski in Hrvaški. S strani portugalske nogometne zveze je za svoje dosežke v reprezentančnem dresu prejel posebno nagrado in na slovesnosti spregovoril o svoji karieri.

1000 zadetkov?

Ronaldo je v svoji karieri zabil že 908 golov in je v tem pogledu najboljši v nogometni zgodovini. "Sam sem kriv, da se me povezuje z mejnikom 1000 golov, saj sem javno povedal, da bi to rad dosegel. Ampak to ni moj glavni cilj. Želim uživati v trenutku in spremljati, kako se na to odzivajo moje noge. Če pridem do 1000, odlično, če ne, pa sem vseeno najboljši strelec v zgodovini."

Hkrati je priznal, da se zaveda, da mu bo za to morda zmanjkalo časa. "Ne morem več razmišljati na dolgi rok. Zdaj mi je preostalo to, da živim in uživam v vsakem trenutku, ki mi je ostal."