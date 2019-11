Bo Rožman preživel petardo? Dinamo 'divjal' na Rujevici

Trener Nenad Bjelica z Dinamom trenutno igra morda celo najboljši nogomet Zagrebčanov v zgodovini kluba. Zagrebčani so še kako 'živi' v skupinskem delu Lige prvakov, kjer imajo realne možnosti za napredovanje v osmino finala, dobro formo pa so potrdili tudi na gostovanju pri Rijeki, ki jo vodi slovenski trener Simon Rožman. Ta bo imel precej bolj nemiren spanec kot Bjelica in vprašanje bo, kako bo vodstvo kluba reagirala po zadnjih dveh neprijetnih porazih z dvema velikima konkurentoma Osijekom in Dinamom. To je bil sicer še tretji zaporedni ligaški poraz Rijeke, ki je pred tem izgubila še z Gorico.

Hat-trick Oršića

Tokrat je Dinamo v vsega 12 minutah zabil kar štiri gole v mrežo Rečanov. Vse skupaj je v 14. minuti začel 20-letni vezist Luka Ivanušec, ki je nadgradil gol s sredine tekme Lige prvakov proti Šahtarju, ko je vstopil s klopi. Čez slabe štiri minute je zadel še Mislav Oršić, nato pa se je med strelce vpisal tudiPetar Stojanović v 20. minuti tekme. Oršić je v 26. minuti zabil še drugič in povišal na 4:0, kar je bil tudi končni izid prvega polčasa. Za petardo v mreži Dinama je s hat-trickom poskrbel vroči Oršić v 70. minuti tekme. Dinamo na vrhu ligaške lestvice po 15 krogih vodi (s tekmo manj) s 34 točkami (11 zmag, en remi, dva poraza), drugi je Hajduk s 30, tretja pa zagrebška Lokomotiva. Rijeka je peta z 22 točkami.

IZID