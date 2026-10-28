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Nogomet
Zgodba se razvija
Drugi polčas: Čović zatresel mrežo Schalkeja (1:0)*
Nogometaši Dynama iz Dresdna pravkar merijo moči z zasedbo Schalkeja v nemškem pokalnem tekmovanju. Vloga favorita pripada bundesligašu iz Gelsenkirchna, a tudi drugoligaš iz nekdanje Vzhodne Nemčije ima svojo računico. Prvih 45 minut igre je minilo brez zadetkov (0:0)*. Dvoboj lahko v živo spremljate na VOYO.
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