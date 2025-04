Bo Šeška v prihodnje treniral Henry?

Thierry Henry je v svoji trenerski karieri vodil Monaco, Montreal in mlado francosko reprezentanco, bil pa je tudi na klopi francoske olimpijske reprezentance, ki je v Parizu osvojila srebro. 47-letni legendarni napadalec naj bi se bil pripravljen vrniti v klubski nogomet, zanimanje za njegove usluge pa so pokazali pri Leipzigu. "Pogovori so že v teku. Leipzig želi trenerja, ki prioritizira napadalni, atraktivni nogomet in zaupa mladim talentom," so zapisali pri Le Journal du Dimanche.