Nogomet

Bo Šeško pod novim trenerjem obsojen na sedenje na klopi?

Ljubljana, 26. 01. 2026 19.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Tadej Vidrih Anže Mlakar Luka Marinšek
POPkast pred zadnjim krogom Lige prvakov

V sredo nas čaka adrenalina poln zadnji krog prestižne Lige prvakov. Kar 8 ekip si deli 13 točk in bodo v sklepnem dejanju ligaškega dela trepetale za preboj med najboljših osem, ki prinaša avtomatsko uvrstitev v osmino finala. Neposreden boj za vozovnico, ki vodi v šestnajstino finala, bosta bila PSG in Newcastle, tekmo pa si boste lahko ogledali na Kanal A in VOYO. V najnovejšem POPkastu smo obdelali tudi sanjski začetek Michaela Carricka na klopi rdečih vragov, ki pa je prišel z omejeno minutažo Benjamina Šeška, ter možnosti Slovenije za napredovanje na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga prav tako prenašamo na Kanal A in VOYO.

popkast liga prvakov newcastle psg arsenal bayern manchester united benjamin šeško

Maribor z odmevno zimsko okrepitvijo, prišel najboljši strelec Mure

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
26. 01. 2026 20.15
sesko je ogromen potencial..velike tezave ima s samozavestjo..je pa se zelo mlad..skrstka ssmo vprassnje casa je kdaj bo standarden v MU..ce ne to sezono pa naslednjo skoraj sigurno
Odgovori
0 0
bibaleze
