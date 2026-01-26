Bo Šeško pod novim trenerjem obsojen na sedenje na klopi?

V sredo nas čaka adrenalina poln zadnji krog prestižne Lige prvakov. Kar 8 ekip si deli 13 točk in bodo v sklepnem dejanju ligaškega dela trepetale za preboj med najboljših osem, ki prinaša avtomatsko uvrstitev v osmino finala. Neposreden boj za vozovnico, ki vodi v šestnajstino finala, bosta bila PSG in Newcastle, tekmo pa si boste lahko ogledali na Kanal A in VOYO. V najnovejšem POPkastu smo obdelali tudi sanjski začetek Michaela Carricka na klopi rdečih vragov, ki pa je prišel z omejeno minutažo Benjamina Šeška, ter možnosti Slovenije za napredovanje na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga prav tako prenašamo na Kanal A in VOYO.