Amorim podira negativne rekorde, bo Šeško že kmalu dobil novega trenerja?

Manchester United je v zadnjih letih le še bleda senca kluba, ki je nekoč kraljeval v angleškem prvenstvu in sodil v sam vrh evropskega nogometa. Rezultatske krivulje (zaenkrat) ni uspel dvigniti niti portugalski strateg Ruben Amorim, ki je kvečjemu le še poglobil krizo. Zato so namigovanja o njegovem odhodu vse glasnejša.

Krizi Uniteda ni videti konca

Rdeči vragi še naprej zaman čakajo na dve zaporedni zmagi v letošnji sezoni. Po zmagi proti Chelseaju (2:1) je nogometaše Uniteda doletel nov hladen tuš - poraz na gostovanju pri Brentfordu (3:1), ko je svoj prvenec dosegel slovenski napadalec Benjamin Šeško. Manchester United se tako po šestih krogih v Premier ligi nahaja na 14. mestu, kar je, če smo nekoliko hudomušni, v primerjavi z lansko sezono, ki so jo Rdeči vragi končali na 15. mestu, napredek, a seveda precej daleč od želenih rezultatov.

Ruben Amorim

To ni le najslabši začetek ligaške sezone po sezoni 1992/93, ampak pomeni tudi, da je Ruben Amorim v angleški Premier ligi na 33 tekmah osvojil le 34 točk. Kljub temu pa 40-letni trener trdno vztraja, da bo nadaljeval po svoji poti. "Ne bom se spremenil. Ko se bom želel spremeniti, se bom spremenil. Če ne, boste morali zamenjati človeka," je jasno povedal Amorim in s tem izzval vodilne može na Old Traffordu. "O tem govorimo ob vsaki izgubljeni tekmi. Verjamem v svoj način in tako bom igral, dokler se sam ne odločim za spremembo."

Amorim se doslej ni proslavil

Manchester United je pod Amorimom med najslabšimi klubi v Premier ligi. Portugalski trener je osvojil le 34 točk na 33 ligaških obračunih. To Rdeče vrage postavlja na 16. mesto ob bok West Hamu, pri čemer so za njimi le še Tottenham, ki je že zamenjal trenerja, lanske izpadle ekipe in letošnji novinci, ki so odigrali manj tekem.

Premier liga odkar je trenersko palico Manchester Uniteda prevzel Ruben Amorim.

Po Fergusonovem odhodu je Amorim najbolj "odporen" na zmage

Amorim ima povprečje le 1,03 točke na tekmo v angleškem prvenstvu. Po odhodu Sira Alexa Fergusona ni še noben trener imel nižji odstotek zmag kot Portugalec, ki je pred prihodom v Teater sanj vodil lizbonski Sporting. Na klopi Rdečih vragov je Amorim preživel 49 tekem, zbral pa le 19 zmag (38,8 %). A to seveda ni presenečenje. Njegov predhodnik Erik ten Hag, ki je bil večino časa v Manchestru pod plazom kritik, je imel v angleškem prvenstvu v povprečju 1,72 točke na tekmo. Po številu zmag v vseh tekmovanjih je Nizozemec za skoraj 20 odstotkov boljši od Portugalca. Amorim je tako po odstotkih zmag slabši tudi od Oleja Gunnarja Solskjaerja, Joseja Mourinha, Louisa van Gaala in Davida Moyesa. In če so bili vsi ti trenerji ocenjeni kot neuspešni glede na pričakovanja vodstva, se zdi, da je le vprašanje časa, kdaj bo Amorim doživel podobno usodo – razen če se rezultati drastično ne izboljšajo.

Odstotek zmag trenerjev Manchester Uniteda po odhodu Sira Alexa Fergusona.

Kdo bi ga lahko zamenjal?

Neprepričljive predstave in nedopustni rezultati so tako zamajali trenerski stolček Portugalca. Britanski mediji kot njegovega naslednika na trenerski klopi Manchester Uniteda vidijo nekdanjega angleškega selektorja Garetha Southgata.

Gareth Southgate

Največji posamezni delničar kluba in prvi mož nogometnih operacij pri Unitedu, Jim Ratcliffe, ki je večkrat poudaril, da je portugalski trener sicer dolgoročna rešitev in da bo on vrnil klub na pota slave, je bil v zadnjih tednih v stikih s Southgatom. Slednji je osem let vodil Anglijo, s katero se je uvrstil v polfinale SP 2018 in finala EP 2021 ter 2024. Brez službe je od julija lani. Že novembra lani je bil kandidat za mesto trenerja v Manchestru, a takrat še ni bil pripravljen sprejeti trenerskega dela, ki zahteva vsakodnevno angažiranost.

Poleg Southgata se kot kandidata za klop Uniteda omenjata še strateg Crystal Palacea Oliver Glasner, ki se z Londončani nahaja na visokem tretjem mestu Premier lige, in trener Bournemoutha Andoni Iraola. Britanski mediji navajajo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Ruben Amorim prejel odpoved. Portugalec ima sicer z Unitedom pogodbo do junija 2027, a je izjavil, da ne bo vzel niti evra odpravnine v primeru predčasne prekinitve sodelovanja. Vodstvo angleškega velikana naj ne bi verjelo, da je Portugalec res tako velikodušen, zato mu nameravajo odpoved vročiti po 1. novembru, ko bi bila odpravnina bistveno nižja, poročajo britanski mediji. Če bi ga odpustili pred 1. novembrom, bi mu morali izplačati skoraj 14 milijonov evrov.