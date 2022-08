Bo šok terapija uspela? Mariborčani prepričani v uspeh proti Cluju

Nogometaši Maribora bodo v četrtek v Ljudskem vrtu igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo. Tekmec bo romunski Cluj. Čeprav so mariborske želje povezane z ugodnim razpletom, dogodki v klubu kažejo na drugačen scenarij, razen če bo šok terapija z menjavo trenerja prinesla težko pričakovan rezultatski obrat.

icon-expand Damir Krznar (desno) je v torek uradno nasledil Radovana Karanovića. V četrtek ga čaka premiera pred mariborskimi navijači. FOTO: NK Maribor

Maribor je v eni najhujših kriz. Nanizal je šest zaporednih porazov, ki so najprej pomenili izpad iz kvalifikacij Lige prvakov, nato iz kvalifikacij Lige Evropa, za nameček pa za vijolično zasedbo pomenijo nezaslišano zadnje mesto na lestvici državnega prvenstva. Čeprav je Radovan Karanović v svojem trenerskem mandatu ekipo popeljal do 16. naslova državnega prvaka in v prejšnji sezoni prekinil dolg negativen niz proti večnemu tekmecu Olimpiji, so po nedeljskem porazu v Domžalah v vodstvu kluba ocenili, da morajo poiskati novega strokovnjaka. "Naša naloga je, da najdemo najprimernejšega trenerja, ki lahko kratkoročno obrne zadeve in uspešno pelje naš projekt naprej tudi dolgoročno," je pred kratkim o iskanju novega mariborskega rešitelja povedal športni direktor Marko Šuler. Našel ga je v hrvaškem strokovnjaku Damirju Krznarju, ki ga čaka težka naloga – v kratkem času dvigniti igro in ekipo na raven, ki bi lahko Mariboru zagotovila igranje v skupinskem delu Konferenčne lige. "Zgodilo se je negativno obdobje, treba se je pobrati in ustrezno odzvati. Cilj je, da bi bilo sodelovanje dolgoročno. V ligi imamo dovolj časa, da popravimo zadeve, prvi cilj pa bo vse moči usmeriti v boj za evropsko jesen," je med drugim ob predstavitvi dejal Krznar.

icon-expand Mariborčane je iz kvalifikacij za Ligo Evropa izločil finski Helsinki. FOTO: Aljoša Kravanja

Za evropsko jesen bo moral Maribor opraviti z romunskim prvakom Clujem. Tega vodi nekdanji romunski reprezentant Dan Petrescu, osemkratni državni prvak in trikratni zaporedni. Pri njem igrata tudi nogometaša, ki sta svoje znanje že kazala na slovenskih zelenicah. To sta nekdanji Koprčan Karlo Bručić in Lovro Cvek, ki je igral za Zavrč, Aluminij in Celje.