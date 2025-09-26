Svetli način
Nogomet

Bo UEFA izključila Izrael iz vseh svojih tekmovanj?

Ljubljana, 26. 09. 2025 16.09 | Posodobljeno pred 1 uro

N.M.
112

UEFA naj bi prihodnji teden odločala o izključitvi Izraela iz svojih tekmovanj. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah bi se to lahko zgodilo zelo hitro. Večina članov izvršnega odbora naj bi podpirala suspenz, negotova pa ostaja tudi kvalifikacijska tekma med Italijo in Izraelom, ki je predvidena za 14. oktober v Vidmu.

Aleksander Čeferin je pred zahtevno nalogo.
Aleksander Čeferin je pred zahtevno nalogo. FOTO: POP TV

Tudi Maccabi Tel Aviv sicer redno nastopa v evropskih tekmovanjih, a je prihodnost njihovega sodelovanja zdaj negotova, saj se pričakuje odločitev izvršnega odbora Uefe. Izraelski klubi in reprezentanca sicer redno tekmujejo v evropskih tekmovanjih, vendar so njihovi nastopi trenutno močno pod vplivom političnih dogodkov v Gazi.

Izraelska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo trenutno zaseda tretje mesto v skupini I, zaostaja za Norveško in Italijo. Svoje domače tekme je morala igrati v Debrecenu, kjer je 8. septembra proti Italiji izgubila s 4:5. Povratna tekma, predvidena za 14. oktober v Vidmu, morda ne bo odigrana, saj Italija izvaja 24-urno splošno stavko v znak protesta proti izraelskemu ravnanju v Gazi.

Izrael je sicer član UEFE od leta 1994, kar mu omogoča nastope v evropskih tekmovanjih in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V zadnjih tednih se v UEFI intenzivno razpravlja o tem, kako odgovoriti na aktualna dogajanja, in od izvršnega odbora ter predsednika Aleksandra Čeferina se pričakuje ukrepanje. Naslednji sestanek izvršnega odbora je sicer predviden 3. decembra, a po poročanju virov naj bi bil sestanek izveden že prej, oziroma zelo kmalu.

Takšna odločitev, o izključitvi Izraela, pa bi lahko imela pomembne politične posledice. Na primer, vlada Združenih držav Amerike je opozorila, da bi se postavila proti morebitni prepovedi, saj bo država prihodnje poletje soorganizatorica svetovnega prvenstva. "Nedvomno bomo storili vse, da popolnoma preprečimo kakršenkoli poskus, da bi izraelski reprezentanci prepovedali nastop na svetovnem prvenstvu," je za Sky News povedal predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva.

Vsaka morebitna suspenzija bi pomenila, da bi UEFA izločila udeleženca iz tekmovanja, ki ga organizira FIFA. FIFA, pod predsedstvom Giannija Infantina, pa ima močan odnos z administracijo Donalda Trumpa.

KOMENTARJI (112)

M_teoretik
26. 09. 2025 18.13
Tega kar počne Izrael tud veliki rajh ni počel, ker so to počeli na skrivaj. Izrael, pa to počne odkrito in na mnogo bolj krut naćin!?
ODGOVORI
0 0
joc771
26. 09. 2025 18.15
poglej si koliko ton pomoči je Izrael namenil pomoči cilvilistom
ODGOVORI
0 0
Sickomania
26. 09. 2025 18.09
Joc v živo iz izraela 😂😂
ODGOVORI
0 0
joc771
26. 09. 2025 18.11
jaz pravzaprav nisem vazen tukaj,
ODGOVORI
0 0
joc771
26. 09. 2025 18.12
govorimo o enemu najvecjih konfliktov na tem svetu
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
26. 09. 2025 18.06
+4
Izrael bi že zdavnaj lahko osvobodil talce, porazil Hamas v nulo, ampak potem ne bi imel izgovara za izvajanje genocida!?
ODGOVORI
4 0
Petur
26. 09. 2025 18.04
+2
če jih ne izključu je še en dokaz koliko je važnejši denar kot šport...
ODGOVORI
3 1
joc771
26. 09. 2025 18.06
-1
katarski denar?
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 18.03
+3
Tel Aviz izključen, pravilno!
ODGOVORI
3 0
Sionist
26. 09. 2025 18.01
-1
Ne mesat kulture,sporta z politiko!
ODGOVORI
1 2
podzemelj
26. 09. 2025 18.01
+3
Če sre izključili Rusijo mejte j...ca in izključite tudi Izraelce. Ampak ne, ker imajo vpliva na borzah in vsepovsod denar in zlato. Zato jim pa kvazi Trump leze v rit ven se vidijo samo še njegovi podplati ostali ste pa zelo blizu. TAKOJ JIH IZKLJUČIT IZ VSEH TEKMOVANJ. Imeli so zelo dobrega učitelja od 1937 do 1945
ODGOVORI
3 0
joc771
26. 09. 2025 18.03
-1
7. oktober
ODGOVORI
1 2
Krog
26. 09. 2025 17.55
+4
Za vse države, ki so agresorji ali izvajajo genocid, bi morale veljati sankcije, tudi v športu in kulturi. Izključitev iz pomembnih svetovnih ali evropskih prireditev je močno sporočilo, da svet ne tolerira nasilja in kršitev človekovih pravic. Šport in kultura imata moč združevati, ne pa normalizirati grozodejstva.
ODGOVORI
4 0
joc771
26. 09. 2025 17.59
-1
gre za vojno med Izraelom in Hamasom
ODGOVORI
1 2
Krog
26. 09. 2025 18.05
+3
Tukaj ne gre za vojno, ampak za sistematično prevlado države, ki izvaja genocid nad drugo. To ni spopad med enakopravnima stranema, to je kršitev človečnosti, ki jo svet ne sme normalizirati.
ODGOVORI
3 0
joc771
26. 09. 2025 18.10
v gazi je umrlo 3,5 % populacije, v holokavstu 66%, ravno tako v armenskem genocidu
ODGOVORI
0 0
joc771
26. 09. 2025 17.53
-2
Mohamed, ustanovitelj islama, je komentiral dogodke (npr Abrahama, oziroma Ibrahima) ki so se zgodili 2500 let pred rojstvom Mohameda
ODGOVORI
0 2
joc771
26. 09. 2025 17.52
-1
Mohamed, ustanovitelj islama, se je rodil v Meki, ki je 1500 km oddaljena od Jeruzalema. to je kot od Ljubljane do Londona
ODGOVORI
1 2
Pamir
26. 09. 2025 17.58
+2
Od rojstnega kraja Jetusa do Londona je 4700 km.
ODGOVORI
2 0
Noleani
26. 09. 2025 17.52
-1
Glede na to kdo vodi UEFO me ne bi presenetilo. Se mi pa zdi, da imajo dvojna merila. Izrael je bil 7.10 napaden brutalno je Hamasa pobil 1200 civilistov in jih 250 vzel za talce. Žrtve kot mnogi prikazujejo Palestince tega ne počnejo. O genocidu v Gazi se je pisalo in govorilo se preden he Izrael sploh začel vojno operacijo v Gazi, ko tam ni bilo niti enega Izraelca. Mednarodno sodišče ni se nikogar ničesar obtozilo a že vsi povrsti sodijo Izraelu, nihče pa ne sodi Hamasu. Dvojna merila. Izrael ima pravico da živi v miru. Pravico, da se brani in zato ga želijo kaznovati, ker se majhna država z 7 miljoni zidov in 3 miljoni Arabcev, druzov, kristjanov in drugih manjšin brani pred sosedi, ki jih želijo izbrisati iz obličja zemlje. Zato jih želijo prosvetljeni Evrpski funkcionarji kaznovati. S tem so podarili zmago Hamasu, zmago terorizmu in uničili demokracijo.
ODGOVORI
3 4
Sickomania
26. 09. 2025 18.00
+0
Ti si pa mal zašev stari..
ODGOVORI
2 2
Kolllerik
26. 09. 2025 17.50
Karkoli se bodo odločili, naj potem velja za vse enako.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 17.56
+0
prvi so Izraelci razstrelili hotel v Jeruzalemu z britanci!
ODGOVORI
2 2
joc771
26. 09. 2025 17.47
-5
7. oktober je največji masakr nad Judi po holokavstu. Hebron masakr je iz leta 1929. Haj Amin al-Husseini (1897–1974) je bil vodja palestinskih Arabcev od leta 1921 do 1948, sestajal se je z ADOLFOM
ODGOVORI
1 6
joc771
26. 09. 2025 17.48
-4
Haj Amin al-Husseini (1897–1974) je bil vodja palestinskih Arabcev od leta 1921 do 1948. "Pobijte Jude, kjer koli jih najdete. Njihova prelita kri ugaja Alahu, naši zgodovini in veri. To bo rešilo našo čast."
ODGOVORI
0 4
ho?emVšolo
26. 09. 2025 17.53
+1
1200 žrtev, večinoma migrantov iz vzhoda. Na drugi strani 500.000 mrtvih Palestincev, večina žensk in otrok. Plus pomembno dejstvo, Mosad nadzoruje s prisluhi celemu svetu, sicer pa so obveščevalne službe sosednjih držav pravočasno opozorile na napad. A Izrael je čakal.
ODGOVORI
2 1
Pamir
26. 09. 2025 17.53
+2
Ja in v masakr kholokavstu nad Judi so sodelovali sds domobranci.
ODGOVORI
3 1
ho?emVšolo
26. 09. 2025 17.46
+2
Čeferin je na preizkušnji. Sicer je bil do zadnjega mnenja, da šport ni nič kriv. Čeprav je zanimivo, da so tarče le mednožja f., ne pa tudi deklic. Tako da kdor podpira to, si ne zasluži tekmovanja in športa.
ODGOVORI
3 1
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 18.05
+2
Tudi država Izrael ni nikoli obstajala! to si bila samo nabrana semitska plemena iz vseh vetrov!
ODGOVORI
2 0
joc771
26. 09. 2025 17.42
+0
Palestina kot država ni nikoli obstajala. Gre za ime, ki so ga Rimljani nadeli Judeji, stoletja pred prihodom Arabcev. Po propadu Otomanskega imperija so nadzor nad območjem prevzeli Britanci, Palestina ni bila država ampak mandatno ozemlje pod upravo Britancev. Kasneje so ga razdelili, 3/4 so pripadle Arabcem (Transjordanija, danes Jordanija), in 1/4 Izraelu. Palestinci že imajo eno državo, to je Jordanija. Vladar Jordanije, kralj Abdulah II., je Arabec
ODGOVORI
4 4
ho?emVšolo
26. 09. 2025 17.47
+2
poglej na YT, kako se Izrael širi, Pakedtinsko ozemlje pa krči.
ODGOVORI
4 2
joc771
26. 09. 2025 17.50
+0
preberi še enkrat zgornji zapis
ODGOVORI
2 2
Sickomania
26. 09. 2025 18.04
+1
Joc a ti si žid , sklepam da si pri takšni podpori.. daj malo odpri oči
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 17.41
+4
Ni jih zaman izgnala španska kraljica Izabela iz Španije v 16,. stoletju!
ODGOVORI
5 1
zvoneti
26. 09. 2025 17.41
+4
Upam, da jih čimprej izključijo. Vsem, ki mislijo, da lahko brez posledic pobijajo nedožne otroke in civiliste je potrebno pokazati srednji prst.
ODGOVORI
6 2
