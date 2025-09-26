Bo UEFA izključila Izrael iz vseh svojih tekmovanj?

Tudi Maccabi Tel Aviv sicer redno nastopa v evropskih tekmovanjih, a je prihodnost njihovega sodelovanja zdaj negotova, saj se pričakuje odločitev izvršnega odbora Uefe. Izraelski klubi in reprezentanca sicer redno tekmujejo v evropskih tekmovanjih, vendar so njihovi nastopi trenutno močno pod vplivom političnih dogodkov v Gazi.

Izraelska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo trenutno zaseda tretje mesto v skupini I, zaostaja za Norveško in Italijo. Svoje domače tekme je morala igrati v Debrecenu, kjer je 8. septembra proti Italiji izgubila s 4:5. Povratna tekma, predvidena za 14. oktober v Vidmu, morda ne bo odigrana, saj Italija izvaja 24-urno splošno stavko v znak protesta proti izraelskemu ravnanju v Gazi.

Izrael je sicer član UEFE od leta 1994, kar mu omogoča nastope v evropskih tekmovanjih in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V zadnjih tednih se v UEFI intenzivno razpravlja o tem, kako odgovoriti na aktualna dogajanja, in od izvršnega odbora ter predsednika Aleksandra Čeferina se pričakuje ukrepanje. Naslednji sestanek izvršnega odbora je sicer predviden 3. decembra, a po poročanju virov naj bi bil sestanek izveden že prej, oziroma zelo kmalu.

Takšna odločitev, o izključitvi Izraela, pa bi lahko imela pomembne politične posledice. Na primer, vlada Združenih držav Amerike je opozorila, da bi se postavila proti morebitni prepovedi, saj bo država prihodnje poletje soorganizatorica svetovnega prvenstva. "Nedvomno bomo storili vse, da popolnoma preprečimo kakršenkoli poskus, da bi izraelski reprezentanci prepovedali nastop na svetovnem prvenstvu," je za Sky News povedal predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva.

Vsaka morebitna suspenzija bi pomenila, da bi UEFA izločila udeleženca iz tekmovanja, ki ga organizira FIFA. FIFA, pod predsedstvom Giannija Infantina, pa ima močan odnos z administracijo Donalda Trumpa.