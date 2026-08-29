Bo Uefa kaznovala Crveno zvezdo zaradi poveličevanja Ratka Mladića?

Uefa naj bi po poročanju portala The Athletic sprožila disciplinski postopek proti srbskemu klubu FK Crvena zvezda zaradi domnevnega "rasističnega in/ali diskriminatornega vedenja" njenih navijačev. Do incidenta je prišlo na povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo na Češkem proti Viktorii Plzen.

Na tekmi so številni navijači Crvene zvezde, zbrani v gostujočem sektorju, počastili spomin na nekdanjega poveljnika Vojske Republike srbske Ratka Mladića, ki je umrl le nekaj ur pred začetkom obračuna. Navijači so skandirali njegovo ime, obenem pa v sektorju razvili transparent z napisom "Generale, večna slava in hvala". Dogajanje pa se ni končalo na tribunah. Crvena zvezda je na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju X objavila fotografije navijaške koreografije, na katerih je bil jasno viden tudi sporni transparent. Ob objavi je klub dodal še emoji vojaškega pozdrava, s čimer je sporočilo navijačev dodatno izpostavil in sprožil nove odzive javnosti.