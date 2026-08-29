Bo Uefa kaznovala Crveno zvezdo zaradi poveličevanja Ratka Mladića?

Uefa naj bi po poročanju portala The Athletic sprožila disciplinski postopek proti srbskemu klubu FK Crvena zvezda zaradi domnevnega "rasističnega in/ali diskriminatornega vedenja" njenih navijačev. Do incidenta je prišlo na povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo na Češkem proti Viktorii Plzen.
Na tekmi so številni navijači Crvene zvezde, zbrani v gostujočem sektorju, počastili spomin na nekdanjega poveljnika Vojske Republike srbske Ratka Mladića, ki je umrl le nekaj ur pred začetkom obračuna. Navijači so skandirali njegovo ime, obenem pa v sektorju razvili transparent z napisom "Generale, večna slava in hvala". Dogajanje pa se ni končalo na tribunah. Crvena zvezda je na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju X objavila fotografije navijaške koreografije, na katerih je bil jasno viden tudi sporni transparent. Ob objavi je klub dodal še emoji vojaškega pozdrava, s čimer je sporočilo navijačev dodatno izpostavil in sprožil nove odzive javnosti.
Ratko Mladić je bil general in poveljnik Vojske Republike Srbske med vojno v Bosni in Hercegovini v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo ga je obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida v Srebrenici, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Njegova vloga ostaja izjemno sporna, saj ga mnogi v mednarodni skupnosti obravnavajo kot enega glavnih odgovornih za etnično čiščenje in grozote med konfliktom, medtem ko ga nekateri v srbskem prostoru še vedno vidijo kot vojaškega heroja.
UEFA (Zveza evropskih nogometnih zvez) je krovna organizacija evropskega nogometa, ki med drugim skrbi za integriteto športa. Njen disciplinski pravilnik strogo prepoveduje kakršno koli obliko rasističnega, diskriminatornega ali politično provokativnega vedenja na stadionih. Če navijači ali klubi kršijo ta pravila, lahko UEFA izreče različne sankcije, od visokih denarnih kazni in zaprtja tribun za gledalce do popolne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih, s čimer želi preprečiti zlorabo nogometnih prizorišč za širjenje sovražnega govora ali politične propagande.
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