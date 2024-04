Bo v boju za Xabija Alonsa na koncu največ 'profitiral' madridski Real?

"To je pravi kraj za moj nadaljnji poklicni razvoj. Obenem smo deležni neverjetne podpore zvestih navijačev, ki nam stojijo ob strani v dobrem in slabem. Igralci na drugi strani pa so dokazali, da so vredni zaupanja. Verjamem, da imamo še veliko prostora za napredek v vseh prvinah nogometne igre, tako da se že veselim nadaljevanja sodelovanja," je po omenjeni zmagi in ob hkratnem porazu Bayerna na "Der Klassikerju" proti dortmundski Borussiji (0:2) povedal vidno zadovoljni Alonso.

Lekarnarji imajo trenutno velikih 13 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, münchenskim Bayernom, in so tako sedem krogov pred koncem blizu želenega uspeha. Čeprav je klubsko vodstvo že pred časom na Alonsov naslov poslalo (izboljšano) ponudbo za podaljšanje obstoječe pogodbe, nekdanji član Real Sociedada, Eibarja, Liverpoola, Reala in Bayerna ni privolil v prvo, ampak si je vzel nekaj dni oziroma tednov za razmislek. Po zadnji prvenstveni zmagi proti Hoffenheimu (2:1) pa je Xabi Alonso vendarle razveselil številne privržence Bayerja z novico, da bo še naprej ostal na klopi (najverjetnejšega) novega nemškega državnega prvaka.

Liverpool in Bayern (že) z novima rešitvama na trenerski klopi, bo na koncu največji zmagovalec Real?

Po objavi novice, da je podaljšal pogodbo z Bayerjem še za eno sezono, so se najuglednejši evropski mediji razpisali o "posledicah", ki naj bi jih ta Špančeva odločitev prinesla za Liverpool, Bayern München in madridski Real, ki so pred časom pokazali največ zanimanja za Alonsove usluge.

Rdeči z Anfielda so, potem ko je z napovedjo o odhodu po devetih letih otoško javnost šokiral Jürgen Klopp, vse moči usmerili v morebitni dogovor z Xabijem Alonsom. Podobno so razmišljali na Säbener Strasse, kjer so v začetku marca sporočili, da se bodo po koncu (porazne) sezone Bayernove in Tuchlove poti razšle. Toda omenjena velikana sta se morala obrisati pod nosom, v zadnjih dneh pa se je v javnosti pojavilo še ime 14-kratnega evropskega klubskega prvaka iz španske prestolnice.

Mnogi so prepričani, da bo prav Alonso ta, ki bo čez leto ali dve nasledil legendarnega Italijana Carla Ancelottija na klopi Reala. Zavedajoč se dejstva, da so izgubili boj za Alonsove usluge, so se pri redsih odločili za portugalskega strokovnjaka Rubena Amorima, ki trenutno službuje pri Sportingu iz Lizbone. Nemški mediji pa za naslednika Thomasa Tuchla vnovič "ponujajo" aktualnega selektorja Elfa Juliana Nagelsmanna, ki naj bi imel realne možnost za povratek na vročo klop bavarskega giganta.