Bo (večni) derbi prelomnica sezone? 'Ne. Do konca sezone je še veliko tekem'

Victor Sanchez in Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Če bi uspelo zmagati Mariborčanom, bi to pomenilo, da je prvenstvo spet povsem odprto, saj bi bila razlika do zeleno-bele zasedbe le še tri točke. Po drugi strani pa bi slednja z zmago znova pobegnila na precej varnih devet točk. "Osredotočeni smo nase, se pa zavedamo, da nas čaka zahtevna tekma. Derbi je vedno posebna zgodba. Zelo sem vesel, da bo stadion poln in bodo navijači naš 12. igralec," za uradno klubsko spletno stran pravi trener vijoličastih Boštjan Cesar.

Je nedeljska tekma lahko prelomnica sezone? "Ne. Do konca sezone je na sporedu še veliko tekem, tako da ne moremo govoriti o prelomnici. Vsaka je finale. Mi smo zaostajali po jesenskem delu in še zmeraj zaostajamo, tako da si ne smemo dovoliti spodrsljajev. Verjamemo pa, da lahko zmešamo štrene, če bomo v pravi podobi. Po utripu okolja je opazno, da celotno mesto verjame, da lahko še dodatno zmanjšamo zaostanek in to pomeni dodatno spodbudo." Ob pričakovani dodatni energiji s tribun Ljudskega vrta, je za vijoličaste gotovo prijetno spoznanje serija dobrih rezultatov.

Optimizem gradijo tudi na treh zaporednih zmagah. "Nedvomno se je lažje pripravljati na naslednjo tekmo po novi zmagi, prisotno je zelo dobro ozračje v slačilnici in veseli, da tudi fantje verjamejo, da smo lahko uspešni. Prevelika evforija pa ni dovoljena, ostati moramo zbrani na vsakem treningu in tekmi. Vemo, da nam nihče ne bo podaril ničesar. Sami si moramo priboriti nove točke, zato nismo nič bolj evforični zaradi pričakovanja derbija," je v izjavi za uradno spletno stran Mariborčanov zaključil Cesar, ki še vedno ne more računati na Josipa Iličića.



Tokratno tekmo, na kateri bi lahko padel rekord obiskanosti v tej sezoni (doslej se je največ gledalcev zbralo na prejšnjem obračunu teh dveh tekmecev v Ljubljani, in sicer 9845), bo sodil David Šmajc.

