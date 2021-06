Bo vrnitev nepredvidljivih Nizozemcev na veliko sceno uspešna?

Veliko dela za De Boerja

Reprezentanci, znani po oranžni barvi dresov, se po tretjem mestu na svetovnem prvenstvu leta 2014 ni uspelo uvrstiti na Euro leta 2016 in svetovno prvenstvo leta 2018. Nizozemci so se na letošnje tekmovanje prebili, kot drugouvrščena ekipa v kvalifikacijski skupini C. Prva v skupini je bila Nemčija, ki so jo "Oranje" premagale z rezultatom 2:4 v gosteh. Prav ta tekma je Giorginiu Wijnaldumu in soigralcem vlila upanje, da se lahko kosajo z velikimi reprezentancami. Koeman, ki je selektorsko klop zamenjal s klopjo Barcelone, je sicer ob odhodu v Katalonijo povedal, da Nizozemci po njegovem mnenju niso favoriti na prvenstvu. Zdajšnji selektor je podobnega mnenja: "Po mojem mnenju sodimo po kakovosti med četrto in osmo ekipo na prvenstvu. Dovolj dobri smo, da se uvrstimo v polfinale, ampak vseeno je naš cilj zmaga na turnirju. Ključni bosta dobra atmosfera in močna samozavest v ekipi."