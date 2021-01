Bo za prestop Haalanda ključen datum 24. januar?

"Že zdaj vam lahko povem, da v kolikor moja ekipa zmaga na predsedniških volitvah, bodo ustvarjeni vsi potrebni pogoji za nakup Haalanda. Takoj naslednji dan bom poklical njegovega zastopnika Mina Raiolo in se dogovoril za Norvežanov prestop na Camp Nou. Sprejeli bomo vse zahtevane pogoje z njihove strani," je za katalonske medije vzhičeno dejal eden od morebitnih najtesnejših sodelavcev Emilija Rousauda, Josep Maria Minguella .

Tudi težave Barcelone so marsikomu že dobro znane, a eden od glavnih pretendentov za predsedniški stolček katalonskega giganta, Emili Rousaud , je prepričan, da bo prihodnost Erlinga Brauta Haalanda v mnogočem odvisna prav od epiloga prihajajočih volitev za naslednika Josepa Marie Bartomeua 24. tega meseca.

Laporta z isto željo kot Rousaud

O skorajda identični zgodbi smo poročali že sredi novembra lani, ko je o podobnih pričakovanjih glede Haalandovega prestopa k 'blaugrani' spregovoril še eden od najresnejših kandidatov za novega starega predsednika evropskega klubskega prvaka iz leta 2015, Joan Laporta. Ta je tedaj med drugim govoril o zaupanju in spoštovanju, ki ga do njega goji ikona kluba s Camp Noua Lionel Messi, kar bi lahko bilo jamstvo za prihod zvenečih okrepitev. In če k temu dodamo dejstvo, da ja omenjeni razvpiti nogometni agent v odličnih odnosih s taistim Laporto, morebiten prihod norveškega čudežnega dečka v garderobo Barcelone kljub zahtevnemu finančnemu položaju ne bi bil preveliko presenečenje.

A vrnimo se k Rousaudu in zadnji izjavi za medije Mina Raiole, ki je odločno zavrnil vsakršen stik s katerim koli od predsedniških kandidatov. "Ko bodo volitve zaključene, potem se bomo lahko usedli za pogajalsko mizo. Prej ne, nikakor ne," je bil kratek in jasen Raiola. Kakor koli že, o tem, da je Haaland eden najbolj iskanih napadalcev na svetu, ni nikakršnega dvoma. Kot tudi o tem ne, da bo - kdorkoli ga bo uspel zvabiti v svoje vrste - postavil prave temelje za kasnejše uspehe.