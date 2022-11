Bo 'zlata' hrvaška generacija ob slovesu Modrića končno zares zlata?

Zlatko Dalić si je po velikem uspehu Hrvaške na svetovnem prvenstvu leta 2018, ko so njegovi varovanci v finalu izgubili proti Franciji, svoje mesto na selektorskem mestu zagotovil. Dokler se na njegove pozive odziva Luka Modrić, je jasno, da bo Hrvaška zelo nevarna za vsakega nasprotnika. Dalić je največ sprememb v prvi enajsterici namenil obrambi, ki jo je občutno pomladil. Joško Gvardiol pri največjih klubih na svetu vzbuja veliko pozornosti, njegovi soigralci v zadnji vrsti pa so tudi veliko bolj spretni podajalci kot tisti, ki so v Rusiji svojo reprezentanco popeljali do zadnje tekme na prvenstvu. Trditev, da je ta enačica Hrvaške reprezentance celo boljša od tiste leta 2018, ni nerealna.

Dalićevi varovanci vedo, kaj njihov selektor pričakuje od njih. Formacije 4-1-4-1, 4-3-3 in 4-2-3-1 so si zelo podobne in dovoljujejo minimalne spremembe, stil igre pa znotraj teh okvirov ostaja enak. V organizacijo igre je zdaj veliko bolj vpletena zadnja vrsta, zvezna vrsta pod taktirko Modrića posesti žoge ne izgubi zlahka, največja težava pa nastopi na skrajnih koncih igrišča. V napadu in na vratarskem mestu se Dalić ne more resnično zanesti na svoje izbrance. Skupina s Kanado, Belgijo in Marokom na prvi pogled ni najtežja na prvenstvu, kljub temu pa Kanadčani z Alphonsom Daviesom in Jonathanom Davidom na čelu lahko presenetijo. Njihova skupina F se križa s skupino E, kjer sta favorizirani Španija in Nemčija.