Bo Zoran Zeljković tisti, ki bo vrnil Olimpijo na zmagovita pota?

Kot vse kaže, bodo zeleno-beli v nadaljevanje tekmovalnega obdobja 2023/24 stopili z domačim strokovnjakom na trenerski klopi. Zoran Zeljković je v zadnjih dveh sezonah močno opozoril nase z odličnim delom v Kopru.

Kanarčki so se ne le vmešali v boj za naslov državnega prvaka, temveč s prepoznavno igro nabirajo (pomembne) točke na poti do začrtanega cilja, ki je po besedah "alfe in omege" kluba z obale Anteja Guberca ponovitev sanjskega scenarija iz sezone 2009/10, ko so rumeno-modri do sedaj prvič in hkrati zadnjič osvojili naslov za najboljši nogometni kolektiv v deželi na sončni strani Alp.