Nogomet

Bo City poleti zapustil še en član iz zlatih Guardiolovih časov?

Manchester, 28. 05. 2026 15.17 pred 50 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Ruben Dias

Po tem, ko so po koncu letošnje sezone vrste Manchester Cityja zapustili dolgoletni trener Pep Guardiola, John Stones in Bernardo Silva, otoški mediji pišejo, da naj bi si še en dolgoletni član zlate generacije Cityja želel zapustiti gnezdo sinje modrih. Govora je o portugalskem branilcu Rubenu Diasu, ki si želi po odhodu Pepa najti izzive še drugje po Evropi.

Ruben Dias naj bi si po pisanju otoških medijev želel zapustiti vrste Manchester Citya.
FOTO: Profimedia

Ruben Dias se je v modri del Manchestera preselil leta 2020 iz vrst Benfice. Kmalu po prihodu je postal član udarne enajsterice Pepa Guardiole, s katerim je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na 255 nastopih je za klub prispeval šest golov in prav toliko asistenc. V času igranja na Otoku je Portugalec osvojil štiri naslove v Premier ligi, dva naslova v pokalu FA in ligaškem pokalu, leta 2023 pa je s soigralci v velikem finalu Lige prvakov osvojil najbolj čislano lovoriko v evropskem klubskem nogometu proti Chelseaju.

Kljub temu da Diasu trenutna pogodba poteče leta 2029, naj bi si izkušeni branilec po odhodu Guardiole želel poiskati novo sredino. Po podatkih Transfermarkta je njegova trenutna tržna vrednost ocenjena na 60 milijonov evrov, kar je za marsikateri klub, ki bi si ga želel v svojih vrstah, mamljiva vsota. Trenutno se kot potencialni kandidati za novega delodajalca Portugalca omenjajo francoski PSG, nemški Bayern in španski Real Madrid.

Slednjim bi Dias prišel še kako prav, predvsem zaradi težav s poškodbami, ki jih je imel beli balet v letošnji sezoni. 29-letnik bi v moštvo prišel kot zamenjava za Davida Alabo, ki bo kot prost igralec poleti zapustil vrste belega baleta, potem ko je imel v zadnjih letih težave predvsem s poškodbo kolena. Obenem se omenja, da je madridski Real prav tako zainteresiran za še enega branilca Cityja Joška Gvardiola.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Ja, Chef!
