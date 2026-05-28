Bo City poleti zapustil še en član iz zlatih Guardiolovih časov?

Ruben Dias naj bi si po pisanju otoških medijev želel zapustiti vrste Manchester Citya. FOTO: Profimedia

Ruben Dias se je v modri del Manchestera preselil leta 2020 iz vrst Benfice. Kmalu po prihodu je postal član udarne enajsterice Pepa Guardiole, s katerim je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na 255 nastopih je za klub prispeval šest golov in prav toliko asistenc. V času igranja na Otoku je Portugalec osvojil štiri naslove v Premier ligi, dva naslova v pokalu FA in ligaškem pokalu, leta 2023 pa je s soigralci v velikem finalu Lige prvakov osvojil najbolj čislano lovoriko v evropskem klubskem nogometu proti Chelseaju.

Kljub temu da Diasu trenutna pogodba poteče leta 2029, naj bi si izkušeni branilec po odhodu Guardiole želel poiskati novo sredino. Po podatkih Transfermarkta je njegova trenutna tržna vrednost ocenjena na 60 milijonov evrov, kar je za marsikateri klub, ki bi si ga želel v svojih vrstah, mamljiva vsota. Trenutno se kot potencialni kandidati za novega delodajalca Portugalca omenjajo francoski PSG, nemški Bayern in španski Real Madrid.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke