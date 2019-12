Boateng kritičen do mladih: Mislijo le na PlayStation in razkazovanje po Instagramu

Moti ga predvsem, da je brcanje žoge postalo dobičkonosen posel, skrbijo pa ga tudi mladi nogometaši, ki se niti ne trudijo, da bi nekoč postali nesmrtni nogometni bogovi. "Nogomet je postal posel in nogometaši so le številke. Če se ne izkažeš, te hitro zamenjajo. To je preprosto. Ni več sledu o zvestobi in pripadnosti, kar je žalostno," je v izjavi za nemški Bild povedal nekdanji nemški reprezentant.

Da bi rešili situacijo v kateri se je znašel nogometni svet predlaga kar raziskavo, s katero bi prišli do pomembnih izsledkov: "Morali bi narediti raziskavo, da bi uvideli, koliko nogometašev še uživa v treningih in igri. Nogomet je dandanes postal profesionalni poklic. Pritisk je enormen, zaradi česar številni nogometaši zapadejo v depresijo. Pridejo obdobja, ko uživam na zelenici, pa tudi takšna, ko ne."