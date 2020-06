Boateng napadel vodilne može Fife: Ni jim mar za rasizem, ker to ne prinaša denarja

"Pred sedmimi leti smo z Milanom igrali prijateljsko tekmo. Skupina navijačev nasprotnega kluba je z opičjimi vzkliki postregla vsakič, ko se je nekdo od naših temnopoltih nogometašev dotaknil žoge. Po 26 minutah sem imel dovolj. Prijel sem žogo in jo brcnil mednje. Nato sem odkorakal z igrišča in sledili so mi ostali soigralci. Ko je čez nekaj časa v garderobo prišel sodnik in nas vprašal, ali smo pripravljeni na nadaljevanje, je kapetan Massimo Ambrosini dejal: 'Če Prince ne bo igral, ne bo igral nihče.' O dogodku so kasneje poročali številni mediji. Prejel sem na tisoče sporočil podpore. A ne zato, ker je igrišče zapustil temnopolti nogometaš. Ne. To se je zgodilo, ker so z njim odšli tudi vsi "beli" igralci. To je bilo sporočilo, ki je spremenilo svet. Vsaj za nekaj časa,"se je v čustvenem zapisu za The Players Tribune spominjal Kevin-Prince Boateng.

Po incidentu je do Boatenga pristopila krovna nogometna organizacija Fifa na čelu s tedanjim predsednikom Josephom Blatterjem, s katerim se je nemški nogometaš ganskih korenin večkrat sestal. "Blatter me je vprašal, kaj lahko po mojem mnenju spremenimo. Nato je ustanovil posebno antidiskriminatorno komisijo in me povabil k sodelovanju. Zdelo se je idealno. Predlagal sem mu, naj na čim več stadionov namestijo dodatne kamere in mikrofone, s pomočjo katerih bi rasistične izpade lažje kaznovali."

"A nič ni zares pomagalo. Kadarkoli sem igral, sem poslušal podobne napade. Ljudje so me skušali zmesti. Želeli so si, da bi ponorel, da bi zapustil igrišče. Čez kakšen mesec dni so o rasističnih izpadih nehali poročati tudi mediji. Vse se je pometlo pod preprogo."

"Septembra 2016 pa sem prejel e-pošto, ki je ne bom pozabil nikoli. Pisalo je: 'Komisija je dosegla svoj namen. Naredili smo naše delo.' Zato so jo ukinili."

"Iskreno verjamem – in ni me sram priznati – da je Fifa to komisijo ustanovila zgolj z namenom, da bi javnost verjela v to, da jim je mar za problematiko rasizma. To je dejstvo. Ne vem, zakaj komisija ni nadaljevala svojega dela. Lahko zgolj predvidevam, da je bolj pomembno imeti VAR, ki lahko pove, ali je žoga prečkala golovo črto. Fifa ima ogromno denarja, ki ga investira v razne tehnologije. Da pa bi se končno spoprijela z rasizmom? Ne, to ne privablja ljudi na stadione. To ne prinaša bajnih vsot denarja."

"In zapomnite si. Fifa je komisijo ustanovila leta 2013. Sedem let nazaj. Mi pa še vedno govorimo o identičnih problemih. Nič se ni spremenilo. Nič. Če pa se je, se je zgolj na slabše. Rasizem se je še poslabšal," se je glasil del zapisa 33-letnika, ki je bil v zadnjih letih eden najbolj aktivnih nogometašev na področju boja proti rasizmu.