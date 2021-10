Boban: Ideja mundiala na vsaki dve leti je še slabša kot ideja o Superligi

Hrvat je v nadaljevanju še pojasnil, da bi takšen sistem, torej če bi svetovno prvenstvo v nogometu potekalo na vsaki dve leti, ob že tako natrpanem urniku še poslabšal zdravstvene kartone nogometašev. "To bi bilo uničujoče za nogometaše. To bi bilo v nasprotju z vsemi nogometnimi institucijami, projekt, ki ga nihče ne bi spoštoval. Uefa ne bi nikoli predlagala EP-ja na vsaki dve leti, četudi bi to prineslo veliko denarja. Nogomet ni last Infantina niti Wengerja, niti ni moj niti ni tvoj, je od vseh, ki ga imajo radi," je nadaljeval nekdanji izvrstni hrvaški golgeter.