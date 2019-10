Boban in Maldini na klop Milana postavila nekdanjega trenerja Interja

Hitro se odvijajo kadrovske menjave pri italijanskem Milanu. Včeraj je vodstvo kluba, v katerem sta ključni osebi nekdanja igralca rdeče-črnih Zvonimir Boban , glavni operativec kluba in Paolo Maldini , tehnični direktor, zaradi slabih izidov odpustila trenerja Marca Giampaola . Slednji je poleti zamenjal Gennara Gattusa , a je zdržal le sedem tekem v Serie A, od tega so štirikrat izgubili. Milan je šele na 13. mestu lestvice, na omenjenih tekmah so dosegli le šest golov.

Oglasili so se tudi nezadovoljni navijači, ki so "prst" uperili tudi v vodstvo kluba, ki je pod velikim pritiskom. V moštvo so vložili kar precej finančnih sredstev, rezultati pa so slabi. Na "vroč" trenerski stolček se je usedel Piolo, kar tudi ni ravno izbira po izboru navijačev. AC Milan je nazadnje osvojil naslov državnega prvaka leta 2011.

Rojen leta 1965 v Parmi, je Stefano Piolo trenersko kariero začel leta 1999. Prva izkušnja s Serie A je bila Parma leta 2006, nato je vodil več italijanskih klubov: Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter Milan in nato še Fiorentino leta 2017, nato pa je dobil odpoved. S klubom je podpisal dveletno pogodbo.

