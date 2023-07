Bobičanec in Riera po porazu: Imamo možnosti za napredovanje

Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo izgubili proti Vitorii Guimaraes. Gostje iz Portugalske so si v knežjem mestu z rezultatom 3 : 4 priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo, golijado v Celju pa sta po tekmi pokomentirala Albert Riera in Luka Bobičanec.

Celjani so po sanjski otvoritvi srečanja, za katero je z golom po vsega 20 sekundah igre poskrbel Luka Bobičanec, kljub odlični predstavi izgubili proti favorizirani Vitorii Guimaraes. Četudi so mnogi dvomili v to, da imajo Celjani možnosti za napredovanje, so nogometaši iz knežjega mesta pokazali, da se lahko enakovredno kosajo s portugalskim velikanom. "Imamo aktiven rezultat in možnosti za napredovanje. Pokazali smo, da nismo lahek nasprotnik. Priigrali so si prednost, ampak glede na naše priložnosti in prikazano igro se da napredovati. Pričakovali smo težkega nasprotnika, ki smo ga tudi dobili. Izkoristili so vse svoje priložnosti, mi pa smo jim pokazali, da lahko igramo z njimi," je po obračunu povedal hrvaški vezist Luka Bobičanec, ki se je med strelce vpisal že v prvi minuti. "Nisem imel kaj za razmišljati. Prejel sem odlično žogo, ki je na začetku zaradi reflektorja nisem videl. Na srečo sem jo zadel odlično in končala je v mreži," je o svojem zadetku povedal 30-letnik.

icon-expand Celje – Vitoria Guimaraes FOTO: Luka Kotnik

Nad predstavo Celjanov je bil navdušen tudi glavni trener grofov Albert Riera, ki kljub porazu ohranja upanje za napredovanje. "Še vedno smo v igri, kar smo si pred tekmo tudi želeli. Moje prve misli po tekmi so, da lahko z njimi igramo enakovredno. Nihče od igralcev se na tekmi ni počutil manjvredno, kar je jasno, saj smo oddelali zares dobro. S to samozavestjo se bomo naslednji teden odpravili na gostovanje na Portugalsko in Vitorii poskušali še dodatno otežiti zadeve. Res, da smo danes na koncu izgubili, a ni pomemben le rezultat. Pomembne so stvari, ki jih opravljamo med igro. Škoda, ker smo prejeli dva zadetka iz prekinitev. To moramo izboljšati. Sicer pa smo skozi celotno tekmo opravili veliko dobrih stvari. Fantom sem lahko po tekmi le čestital za prikazano," je po obračunu povedal Riera.

icon-expand Celje – Vitoria Guimaraes FOTO: Luka Kotnik

To je bila prva domača tekma španskega strokovnjaka, ki se je tako predstavil celjskim privržencem, ki so lepo zapolnili glavno tribuno stadiona Z'dežele. "Občutki, ko igraš na domačem igrišču, so odlični. Vidim, da imajo navijači tako kot mi visoka pričakovanja. Najpomembneje je, da jih bomo izpolnili. Želimo, da so naši navijači veseli in da začutijo naš način igre. Vesel sem, da so nas danes podprli v lepem številu. Še naprej moramo trdo delati in napredovati v vseh elementih igre. Vsak dan igralcem dajemo nove informacije in priložnosti za razvoj. Vedno poudarjam, da ta ekipa lahko igra še veliko bolje, saj ima vso potrebno kvaliteto. Kar smo naredili do sedaj, je za nami. Treba je razmišljati naprej in postati ekipa, ki bo izpolnila vse svoje cilje," je dodal 41-letni Španec.

icon-expand Celje – Vitoria Guimaraes FOTO: Sofascore.com