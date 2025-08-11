Svetli način
Nogomet

Bobičanec je nazaj: Muro želim vrniti tja, kamor spada

Murska Sobota, 11. 08. 2025 11.00

A.M.
1

Mura je pripeljala še sedmo okrepitev poletnega prestopnega roka. V Fazanerijo se vrača Luka Bobičanec, eden izmed tvorcev največjih uspehov v zgodovini kluba. 32-letnik je prekinil pogodbo z vietnamskim Hanoijem, kjer je igral po odhodu iz Celja.

Luka Bobičanec je v Sloveniji nazadnje nosil dres Celja.
Luka Bobičanec je v Sloveniji nazadnje nosil dres Celja. FOTO: Aljoša Kravanja

V svojem prvem obdobju v dresu Mure je Luka Bobičanec odigral 190 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa dosegel 62 zadetkov, s čimer je drugi najboljši strelec kluba v novejši zgodovini in četrti najboljši strelec kluba vseh časov. "Najprej bi se rad zahvalil za zaupanje, ki mi ga je klub pokazal v zadnjih dneh. Ko sem vedel, da bom prekinil pogodbo v Vietnamu, se je hitro pojavila obojestranska želja po sodelovanju. V Fazaneriji sem preživel najlepša leta svoje kariere, zdaj se vračam z drugačno misijo – Muro vrniti tja, kamor spada in kjer je že bila," je po podpisu pogodbe dejal hrvaški vezist.

Luka Bobičanec je za Muro igral med letoma 2017 in 2023.
Luka Bobičanec je za Muro igral med letoma 2017 in 2023. FOTO: Damjan Žibert

Bobičanec je s črno-belimi podpisal enoletno pogodbo. "S prihodom Luke smo ekipi dodali prepotrebne izkušnje. Takoj, ko se je pokazala priložnost, da ga lahko vrnemo v Fazanerijo, smo to storili, najbolj pomembno pri tem pa je, da si je tudi on želel povratka. Njegove izkušnje in karakter bodo zagotovo v pomoč tudi vsem mlajšim nogometašem, ki bodo v njem imeli mentorja in nekoga, ki jim lahko pomaga pri njihovem igralskem razvoju," je dodal predsednik kluba Robert Kuzmič.

Bobičanec je na slovenskih tleh pustil ogromen pečat pred leti, ko je Muro vodil Ante Šimundža. 32-letni Hrvat je s klubom osvojil prvenstvo in pokal ter v Konferenčni ligi pridobil prve evropske izkušnje. V omenjenem tekmovanju je v minuli sezoni dvakrat nastopil tudi v dresu Celja, s katerim je v sezoni 2023/24 postal slovenski prvak.

nogomet prva liga mura luka bobičanec
Kdo bo naslednik Simaa? Sanchez, Žlogar, Anđelković...

