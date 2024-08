Bobičanec: Naš cilj je zmagati tudi v gosteh

"Zagotovo nas čaka težka tekma. Psihološko se je celotna ekipa v zadnjem času dvignila, začeli smo delati nekatere stvari, ki so nam prej manjkale. Želimo zagrabiti to priložnost, da si zagotovimo preboj v skupinski del enega izmed evropskih tekmovanj," je po zadnjem treningu, ki so ga morali Celjani zaradi neprimernih pogojev na igrišču v Celju opraviti v Preddvoru, dejal Luka Bobičanec.