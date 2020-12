Boca kot zadnja v polfinale pokala Libertadores

V južnoameriški različici nogometne Lige prvakov, pokalu Libertadores, so znani vsi polfinalisti. Oba polfinalna para bosta vsebovala brazilski in argentinski klub – prvega sestavljata Palmeiras in River Plate, drugega pa Santos in Boca Juniors.

Napadalec Boce Carlos Tevez (na fotografiji desno) se bo s soigralci boril za nov preboj v veliki finale. FOTO: AP Ekipa Boca Juniors, argentinski velikan, se je med štiri uvrstila kot zadnja, potem ko je s skupnim izidom 2:1 izločila argentinskega tekmeca Racing. Na prvi tekmi je izgubila z 0:1, na drugi pa z goloma Eduarda Salviav 23. in Sebastiana Villev 61. minuti z enajstih metrov zmagala z 2:0. V zadnjih 14 letih se je le enkrat zgodilo, da sta se v finalu merila kluba iz iste države, in sicer pred dvema letoma, ko sta igrala letošnja polfinalista, tradicionalna rivala iz Buenos Airesa, Boca in River Plate. Zaradi incidentov in kasnejše odpovedi povratnega dvoboja so drugo tekmo finala takrat odigrali na madridskem Santiagu Bernabeuu, po podaljšku pa se je naslova veselil River Plate (3:1). Najuspešnejši klub v zgodovini tekmovanja je argentinski Independiente, ki ima sedem naslovov, Boca jih ima šest, urugvajski Penarol pet, River Plate in Estudiantes pa štiri.